Педофил спрятался в многодетной семье: отчима посмертно признали педофилом

Родственники долгое время настаивали на том, что оренбуржец не может быть причастен к преступлениям против половой неприкосновенности ребенка. ДНК-экспертиза расставила все на свои места. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Многодетная семья

Криминальная драма развивалась в одной из многодетных семей Оренбургского района. 36-летний Олег (имена изменены) встретился с 29-летней Анной, когда та уже воспитывала сына и дочку — ученицу начальной школы. У самого Олега уже была взрослая дочь, которая жила с ним.

Отношения между Олегом и Анной развивались стремительно, и пара решила съехаться. Под одной крышей оказались пятеро человек. Вскоре забеременели Анна и дочь Олега.

И так семья разрослась до семи человек. Маленькой дочке Анны к тому времени уже было 10 лет. Никто не замечал ничего подозрительного. Многодетная семья как будто бы жила обычной жизнью.

Беременность и уголовное дело

Но, как пишет Orenday, спустя три года в семье узнали о еще одной беременности. Но это не стало поводом для счастья. Забеременела 13-летняя дочь Анны. Она рассказала своей сводной сестре, что отцом ребенка стал ее отчим. По ее словам, она сначала не понимала, что с ней вытворяет некровный родственник, и не понимала, как рассказать об этом матери. Но теперь обстоятельства изменились.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сводная сестра не стала защищать родного отца. Она лично отправилась в правоохранительные органы и написала на него заявление.

Против мужчины завели уголовное дело. Остальные родственники ополчились на пострадавшую и родную дочь подозреваемого. Однако мужчину так и не смогли задержать. Он покончил с собой.

ДНК-экспертиза

Дело могли закрыть сразу, поскольку фигуранта не осталось в живых. Но, по данным Orenday, именно несогласные с обвинением родственники настояли на том, чтобы следствие продолжилось. Они до последнего были уверены, что мужчину оговорили.

9 октября пресс-служба Оренбургского районного суда опубликовала решение о прекращении уголовного дела. В нем отметили, что генетическая экспертиза признала, что отцом зачатого ребенка был отчим пострадавшей.

«В 2024 году родственники потерпевшей узнали о происходящих с ней событиях, поскольку потерпевшая забеременела. Узнав об этом, обвиняемый покончил жизнь самоубийством. Родственники погибшего настаивали на невиновности обвиняемого и ходатайствовали о проведении генетической экспертизы. В ходе судебного разбирательства была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила отцовство обвиняемого. По ходатайству стороны защиты уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи со смертью подсудимого», — констатировали в суде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом не уточняется, родила ли пострадавшая ребенка или сделала аборт.

