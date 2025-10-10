«Ижевский Раскольников» вышел на свободу после 25 лет заключения Серийный убийца из Ижевска Артамонов освободился и живет на улице

Известный как «ижевский Раскольников» серийный убийца Юрий Артамонов вышел на свободу после 25 лет заключения, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас мужчина живет на улице и регулярно отмечается в полиции.

В 1990-е годы Артамонова приговорили к смертной казни за серию жестоких убийств в центре Ижевска. Жертв находили с проломленными черепами. В 1997 году один из пострадавших выжил и помог составить ориентировку, что позволило задержать преступника.

Суд признал его виновным в 21 преступлении — пяти убийствах, четырех покушениях, а также кражах и разбоях. Приговор о смертной казни позже заменили на 25 лет колонии строгого режима. В 2017 году Артамонов вышел по УДО, однако вскоре снова оказался за решеткой за кражу велосипеда и взлом квартиры.

