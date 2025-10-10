Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:59

«Ижевский Раскольников» вышел на свободу после 25 лет заключения

Серийный убийца из Ижевска Артамонов освободился и живет на улице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Известный как «ижевский Раскольников» серийный убийца Юрий Артамонов вышел на свободу после 25 лет заключения, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас мужчина живет на улице и регулярно отмечается в полиции.

В 1990-е годы Артамонова приговорили к смертной казни за серию жестоких убийств в центре Ижевска. Жертв находили с проломленными черепами. В 1997 году один из пострадавших выжил и помог составить ориентировку, что позволило задержать преступника.

Суд признал его виновным в 21 преступлении — пяти убийствах, четырех покушениях, а также кражах и разбоях. Приговор о смертной казни позже заменили на 25 лет колонии строгого режима. В 2017 году Артамонов вышел по УДО, однако вскоре снова оказался за решеткой за кражу велосипеда и взлом квартиры.

Ранее столичный СК рассказал о раскрытии 25 изнасилований, совершенных в период с 1992 по 2003 год. Маньяк уже был судим по аналогичным статьям, но только теперь установлена его связь с преступлениями прошлых лет. Мужчина дал признательные показания по всем эпизодам.

убийцы
убийства
маньяки
Ижевск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.