Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию

В США сын потратил все деньги своей матери и случайно убил ее. Молодой человек пытался убедить полицию, что женщина пропала без вести, но находка на заднем дворе быстро поставила точку в этом деле. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Продал телефон пропавшей матери

Мужчину из штата Индиана в США обвинили в убийстве после того, как он дал полиции ложные показания о своей пропавшей матери, пишет журнал People. 20-летний Николас Йейтс был арестован 6 октября.

В тот же день офицеры приехали на вызов в дом Йейтса и сразу заподозрили неладное. Молодой человек сказал, что женщина оставила дома все вещи, включая документы, сумку и смартфон. При этом он добавил, что неоднократно пытался дозвониться до матери.

«Когда Ника спросили, знает ли он кого-нибудь, кто мог бы причинить вред его матери, он ответил: "Нет, она была самым милым человеком"», — написали следователи в заявлении о вероятной причине.

Когда полицейские попросили показать им телефон женщины, Йейтс сказал, что продал его, поскольку ему нужны были деньги. По его словам, мать пропала еще 3 октября.

На пепелище лежал человеческий позвоночник

Затем офицеры начали осматривать задний двор дома и нашли пепелище, в котором лежали обгоревшие бумаги и человеческие кости, включая позвоночник.

«Мы прошли на задний двор, где в яме для сжигания обнаружили кости. Форма и внешний вид костей позволяют предположить, что это, возможно, человеческие. Особенно характерной для человеческой кости была одна кость, которая, по-видимому, принадлежала спинному мозгу», — заявили в полиции.

В итоге полицейские приняли решение задержать сына пропавшей женщины. Тот, прибыв в участок, рассказал, что поссорился с матерью, после чего ударил ее в шею. Женщина упала, ударилась головой и умерла. Тогда сын решил сжечь тело и обставить все так, будто мать пропала без вести.

Потратил все деньги

8 октября состоялось первое судебное слушание по делу Йейтса, и в конце февраля он должен снова явиться в суд, чтобы начать слушание дела с участием присяжных.

Коллеги убитой женщины по имени Шерил рассказали следователям, что, когда они в последний раз видели ее 3 октября, она была очень зла на своего сына — он потратил все ее деньги, чтобы оплатить свои счета, пишет издание Your Local News.

