Грабитель «дебютировал» как насильник: в Рязани поймали рецидивиста

Лефортовский маньяк, набросившийся на девушку во время пробежки, оказался уроженцем Поволжья. Он не смог далеко уйти и был задержан в соседнем с Москвой регионе. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Девушка вышла на пробежку

8 октября СМИ предупредили москвичей, что в городе завелся маньяк. За день до объявления молодой человек пытался изнасиловать девушку, напав на нее с ножом.

Как писал Telegram-канал SHOT, злоумышленник напал с ножом на девушку, которая в шестом часу утра вышла на пробежку в Лефортовский парк. Он попытался изнасиловать ее, угрожая оружием, но жертве удалось вырваться и убежать.

Со слов девушки был составлен фоторобот насильника. Видео, на котором мужчина преследует свою жертву на пробежке, опубликовал Telegram-канал «112». Там отметили, что пострадавшая сначала добежала до дома, а затем вызвала полицию.

Гость из Самары

Менее чем через час после публикаций СМИ стало известно, что нападавший задержан. По данным SHOT, это 22-летний уроженец Самарской области Дмитрий Шепетуха. Он успел скрыться в Рязани.

По данным канала, Шепетуха освободился в апреле 2024 года из ИК-10 Самарской области. У него несколько судимостей: две — по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц», две — за грабеж.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверяют на другие преступления

Сейчас подозреваемый на допросе, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Дело находится на контроле столичного управления СКР.

Адвокату не хотели платить

Из открытых судебных материалов известно, что адвокат задержанного, назначенный ему государством, через суд добивался справедливой выплаты гонорара за защиту подсудимого на предыдущем процессе. Мужчине заплатили за 11 дней работы с Шепетухой, обвиняемым в грабеже, всего 18 106 рублей, хотя в его деле было четыре тома.

«В кассационной жалобе адвокат Анашкин О.А., выражая несогласие с вынесенным постановлением Железнодорожного районного суда Самары от 11 апреля 2024 года, указывает, что материалы уголовного дела по обвинению Шепетухи Д. А. составляют 4 тома, а согласно [правовым нормам], размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению суда составляет по делам, объем материалов по которым составляет более трех томов с 1 октября 2023 года за один день участия 2118 рублей. Однако суд удовлетворил его заявление лишь частично, взыскав 18 106 рублей вместо положенных 23 298 рублей», — говорится в документе.

В итоге правозащитнику выделили из средств федерального бюджета еще 5192 рубля.

