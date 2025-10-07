Избил до полусмерти и возбудился: убийца сожительницы ушел на СВО

Под Волгоградом похоронили 39-летнюю уроженку ДНР, которая не пережила побои от пьющего сожителя. Обвиняемый признал вину и отправился в зону проведения СВО. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Переехали из ДНР

В 2022 году Анастасия Ткачева вместе с сожителем Александром Хреновым, с которым была знакома еще со школьных лет, переехала из Донецка в хутор Сатаровский Новоаннинского района Волгоградской области.

Мужчина работал разнорабочим на местной ферме, получая в качестве оплаты продукты.

«Дочь говорила, что ей нравится там жить: природа красивая, речка рядом, свежий воздух, грибы. Уезжать она не хотела. Но это ведь хутор, работы нормальной нет. Муж ее работал у фермера. Платили ему водкой, сигаретами и куском мяса», — рассказала журналистам V1.RU мать Анастасии Наталья.

Анастасия получала пенсию по инвалидности, поскольку у нее были проблемы с позвоночником. Пара жила в небольшом доме без собственного хозяйства.

«Тут одни бабушки, кто поможет?»

Однако хутор оказался изолированным — соседей почти не было, а нормальной работы — тем более. По словам матери Анастасии, дочь регулярно подвергалась избиениям со стороны сожителя. Женщина часто присылала матери фотографии с побоями, но отказывалась уезжать, утверждая, что любит Александра.

«Я смотрю на эти фото и не угадываю свою дочь. Лицо черное, веки распухшие. Я пишу: „Дочь, это ты?“ Она говорит: „Это Сашка меня так побил“. Я еще спрашивала: „Да куда ж хозяин смотрит?“ Она говорит: „Мам, тут всего несколько дворов, и то бабушки старые. Кто придет на помощь?“» — рассказывает мать девушки.

За несколько дней до трагедии Анастасия вновь отправила снимки с сильными гематомами и опухшими веками, но быстро их удалила.

Дочка не приехала к маме

В июле Анастасия планировала приехать к матери, чтобы оформить инвалидность по российским документам и вместе с сожителем поехать на море. Однако на связь она не вышла.

Согласно материалам уголовного дела, 4 июля Александр Хренов, находясь в состоянии похмелья, разбудил Анастасию и предложил выпить. Между ними возник конфликт, после чего мужчина начал избивать сожительницу кулаками по голове и телу, несмотря на просьбы прекратить.

На следующий день, рассказал мужчина на допросе, избиение повторилось: он пьяный повалил Анастасию на пол, бил ее руками и ногами в область груди и ребер. Он также признался, что после очередного приступа насилия, увидев, как жена легла на диван, испытал сексуальное возбуждение и совершил с ней половой акт, несмотря на ее тяжелое состояние.

«И как ты мог избитую женщину насиловать? Я не думаю, что, находясь в таком состоянии, она дала добровольное согласие на половой акт с тобой. Ты ее избил, ты от вида избитого лица и тела получил сексуальное возбуждение, ты ее изнасиловал. И кто ты после этого? Самый настоящий маньяк, самый настоящий изверг», — возмущается Наталья.

Только 9 июля, спустя несколько дней, он вызвал скорую, поскольку девушка уже несколько дней не вставала с дивана. Анастасию с многочисленными травмами доставили сначала в Новоаннинскую ЦРБ, затем — в Волгоград, где 21 июля она скончалась.

Экспертиза установила причину смерти: тупая сочетанная травма головы, грудной клетки и брюшной полости.

«Пусть божий суд накажет»

Александр Хренов был задержан 17 июля и помещен в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Он полностью признал вину. Однако в октябре 2025 года мать погибшей узнала, что производство по делу приостановлено: мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и направлен в зону специальной военной операции.

«Мне уже все равно, что с ним будет. Пусть его не людской суд, а божий суд накажет. Я только прошу: „Доченька, миленькая моя, забери его в таких же муках, какие муки ты испытывала“. Я проклинала все их семейство. Но мне легче от этого не стало», — говорит мать убитой девушки.

Свою дочь Наталья похоронила в свадебном наряде.

