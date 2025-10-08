В Петербурге застрелили и сожгли архитектора на глазах у дочки: кто убийца?

Утром 8 октября в Санкт-Петербурге был убит известный российский архитектор Александр Супоницкий. Предполагается, что его на глазах у дочери застрелил сосед. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Выстрелил в затылок
Убийство произошло в доме на улице Кременчугской ранним утром, когда Супоницкий вышел из квартиры, чтобы проводить 10-летнюю дочь до школы. По данным «Фонтанки», когда мужчина вызвал лифт, перед ним возник сосед.
Злоумышленник с оружием заставил и отца, и дочь встать на колени перед ним. Мужчина и девочка подчинились. После этого вооруженный человек выстрелил архитектору в затылок, не обращая внимания на ребенка. Затем ушел.
Убийца вернулся с СВО?
Девочка побежала обратно домой. Спустя время на место выехали экстренные службы, а из апартаментов этажом ниже повалил дым.
Прибывшие сотрудники МЧС потушили выгоревший номер. Внутри нашелся стрелок, который покончил с собой. Как пишет «Фонтанка», убийца мог вернуться из зоны проведения СВО, а с архитектором у него был конфликт. Официальных заявлений от правоохранительных органов при этом не поступало.
Не платил налоги
47news пишет, что убийцей оказался бывший заместитель директора строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Телеканал «78» пишет, что Козыреву 50 лет. По их данным, он занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Убитый Супоницкий был председателем совета директоров архитектурной группы SUART, членом Союза архитекторов СССР. По его проектам были созданы многие станции метрополитена.
Жил с женой и четырьмя детьми
В доме на Кременчугской Супоницкий жил в пятикомнатной квартире с женой и четырьмя детьми. Жена убитого архитектора модель, дизайнер и актриса Алиса Супоницкая уверяет, что не знала убийцу мужа, пишет Telegram-канал Baza. 38-летняя вдова рассказала журналистам, что накануне убийства муж вел себя как обычно, не предчувствовал трагедии и не рассказывал о каких-либо конфликтах. Он собирался везти дочь в школу и уже вышел из дома, но затем почему-то вернулся. Уходя во второй раз, у лифта он встретил убийцу.
Про Алису Супоницкую известно, что она получила образование архитектора. Также она делала дизайн-проекты квартир в ЖК «Царская столица», где проживала пара и произошла трагедия.
