Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы

Жертва задержанного в Белоруссии маньяка Юрия Демьянова рассказала журналистам, как в 1999 году чудом уцелела после того, как угодила в руки душегуба. NEWS.ru рассказывает о новых деталях в громком уголовном деле.
Вырезал крест на трупе
Фрезеровщик Юрий Демьянов был задержан по пути на работу. На сегодняшний день следователями установлена причастность маньяка к восьми преступлениям против половой неприкосновенности женщин и девочек, но они уверены, что эпизодов было гораздо больше.
Мужчина теперь пытается преуменьшить тяжесть своих злодеяний, утверждая, что хотел лишь заняться самоудовлетворением перед своими жертвами. Но из-за того, что они начинали кричать, был вынужден убивать их.
Однако жестокость, с которой он совершал некоторые свои преступления, указывает на садистский характер его наклонностей. Удовлетворить свои половые потребности путем мастурбации для него было недостаточным.
К примеру, в городе Жодино Минской области мужчина мужчина перерезал горло 12-летней девочке, а затем изнасиловал ее труп.
Выжившая жертва маньяка
В 1999 году Демьянов совершил последнее покушение, которое ему сейчас инкриминирует следствие. Он напал на 16-летнюю девочку Светлану в городе Витебске. 26 апреля школьница после уроков пошла на встречу с подругой, когда путь ей преградил тот самый маньяк.
«Я вышла с подъезда, посмотрела, никого вроде как не было, ни подруги, никого. И я пошла опять назад домой. Как только я зашла в лифт, мужская нога влезла между дверей и зашла. Начал расстегивать ширинку, я сразу все поняла, без слов. Он нажал на стоп и начал очень сильно бить. Бил спиной об лифт, головой об лифт. Ударов было очень-очень много», — вспоминает Светлана в интервью каналу ОНТ.
После насильник вытащил девушку на лестничную площадку и продолжил избивать. Та сопротивлялась, вспоминая советы отца.
«Когда он сидел на животе, я коленкой била ему сильно в спину, он приподнимался, со всего веса опять прыгал назад. Я вспомнила папины слова, что если что пальцами в глаза надо давить. Ну я так и сделала, но не дотягивалась. И дотянулась почему-то до рта. Начала рвать ему рот. Он со злости укусил меня», — вспоминает девушка.
Маньяк начал сильнее сдавливать шею своей жертвы. Светлана вспоминает, что за секунды до спасения не видела ничего, кроме огромного белого пятна перед собой.
Демьянова спугнул сосед, вышедший на прогулку с собакой. Овчарка первой почуяла неладное и бросилась в сторону, где маньяк душил школьницу. Сосед увидел кроссовки девочки, а затем и самого душителя. Мужчина бросился за ним, но не смог догнать.
По версии следствия, с тех пор маньяк залег на дно. Выйти на него удалось лишь в 2024 году. К тому времени у следователей появились инструменты для ДНК-анализа. Биологические следы снимали с одежды убитых жертв.
Мать просит расстрелять сына
Некоторые родственники по сей день не верят в произошедшее. Отец обвиняемого пишет жалобы на работу Следственного комитета, а родные братья отказываются говорить с журналистами. Следствию верит только мать Демьянова.
«Боже, я как посмотрела на эти ножи, эти отвертки, не могу. Меня трясло вот так вот все время. Да пусть его уже стреляют без суда и следствия, мы только за! Ну зачем нам этот позор!» — сказала женщина.
Сам Демьянов неохотно давал интервью журналистам. Из двухчасовой беседы для документального фильма подошло несколько минут с пространными ответами. Периодически мужчина прятал свое лицо за тетрадным листом.
Когда журналистка спросила маньяка, что бы он поменял, если бы была возможность вернуться в прошлое, он ответил: «Не родился бы».
