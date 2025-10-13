Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы

Жертва задержанного в Белоруссии маньяка Юрия Демьянова рассказала журналистам, как в 1999 году чудом уцелела после того, как угодила в руки душегуба. NEWS.ru рассказывает о новых деталях в громком уголовном деле.

Вырезал крест на трупе

Фрезеровщик Юрий Демьянов был задержан по пути на работу. На сегодняшний день следователями установлена причастность маньяка к восьми преступлениям против половой неприкосновенности женщин и девочек, но они уверены, что эпизодов было гораздо больше.

Мужчина теперь пытается преуменьшить тяжесть своих злодеяний, утверждая, что хотел лишь заняться самоудовлетворением перед своими жертвами. Но из-за того, что они начинали кричать, был вынужден убивать их.

Однако жестокость, с которой он совершал некоторые свои преступления, указывает на садистский характер его наклонностей. Удовлетворить свои половые потребности путем мастурбации для него было недостаточным.

К примеру, в городе Жодино Минской области мужчина мужчина перерезал горло 12-летней девочке, а затем изнасиловал ее труп.

Выжившая жертва маньяка

В 1999 году Демьянов совершил последнее покушение, которое ему сейчас инкриминирует следствие. Он напал на 16-летнюю девочку Светлану в городе Витебске. 26 апреля школьница после уроков пошла на встречу с подругой, когда путь ей преградил тот самый маньяк.

«Я вышла с подъезда, посмотрела, никого вроде как не было, ни подруги, никого. И я пошла опять назад домой. Как только я зашла в лифт, мужская нога влезла между дверей и зашла. Начал расстегивать ширинку, я сразу все поняла, без слов. Он нажал на стоп и начал очень сильно бить. Бил спиной об лифт, головой об лифт. Ударов было очень-очень много», — вспоминает Светлана в интервью каналу ОНТ.

После насильник вытащил девушку на лестничную площадку и продолжил избивать. Та сопротивлялась, вспоминая советы отца.

«Когда он сидел на животе, я коленкой била ему сильно в спину, он приподнимался, со всего веса опять прыгал назад. Я вспомнила папины слова, что если что пальцами в глаза надо давить. Ну я так и сделала, но не дотягивалась. И дотянулась почему-то до рта. Начала рвать ему рот. Он со злости укусил меня», — вспоминает девушка.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маньяк начал сильнее сдавливать шею своей жертвы. Светлана вспоминает, что за секунды до спасения не видела ничего, кроме огромного белого пятна перед собой.

Демьянова спугнул сосед, вышедший на прогулку с собакой. Овчарка первой почуяла неладное и бросилась в сторону, где маньяк душил школьницу. Сосед увидел кроссовки девочки, а затем и самого душителя. Мужчина бросился за ним, но не смог догнать.

По версии следствия, с тех пор маньяк залег на дно. Выйти на него удалось лишь в 2024 году. К тому времени у следователей появились инструменты для ДНК-анализа. Биологические следы снимали с одежды убитых жертв.

Мать просит расстрелять сына

Некоторые родственники по сей день не верят в произошедшее. Отец обвиняемого пишет жалобы на работу Следственного комитета, а родные братья отказываются говорить с журналистами. Следствию верит только мать Демьянова.

«Боже, я как посмотрела на эти ножи, эти отвертки, не могу. Меня трясло вот так вот все время. Да пусть его уже стреляют без суда и следствия, мы только за! Ну зачем нам этот позор!» — сказала женщина.

Сам Демьянов неохотно давал интервью журналистам. Из двухчасовой беседы для документального фильма подошло несколько минут с пространными ответами. Периодически мужчина прятал свое лицо за тетрадным листом.

Когда журналистка спросила маньяка, что бы он поменял, если бы была возможность вернуться в прошлое, он ответил: «Не родился бы».

