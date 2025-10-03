«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет

В Белоруссии за решеткой оказался неуловимый маньяк, на поиски которого потратили почти 30 лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях злодеяний белорусского душегуба.

Фрезеровщик из Могилева

МВД и Следственный комитет Белоруссии отчитались о поимке маньяка, орудовавшего на территории страны в 90-х годах. Насильником-убийцей оказался фрезеровщик из Могилева.

«Кропотливая и сложная работа позволила выйти на след преступника. Кровавым монстром из 90-х оказался скромный 53-летний работник одного из могилевских предприятий. Проведенные оперативно-разыскные мероприятия подтвердили его причастность к злодеяниям. Мужчину задержали в центре Могилева при поддержке бойцов СПБТ „Алмаз“», — сообщили в пресс-службе МВД.

Начальник главного следственного управления Следственного комитета Александр Агафонов уточнил, что серийный преступник свою деятельность вел в Витебске, Могилеве, Жодино, Орше.

«Выслеживал жертв хрупкого телосложения»

По данным милиции, фрезеровщик причастен к восьми убийствам белорусок в возрасте от 12 до 20 лет. Также на его совести два покушения на убийство и изнасилование. Орудовал маньяк на протяжении трех лет — с 1996 по 1999 год.

«Преступник выслеживал у многоэтажек жертв хрупкого телосложения, которые не могли оказать сопротивления. В подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах совершал действия сексуального характера или изнасилования. Если встречал противодействие — убивал путем удушения либо нанесения ножевых ранений», — рассказали правоохранители.

В одном из случаев маньяк выследил свою жертву вплоть до квартирной двери. Девушка не закрылась на замок, и преступник беспрепятственно попал в жилище.

«Сказал ей: „Девушка, не бойтесь, я только помастурбирую. Она начала кричать, я схватил ее за горло, душил-душил. Потом достал из кармана нож, вот так вот приложил и перерезал сонную артерию“, — рассказывает маньяк об убийстве, за которым последовало изнасилование.

Насиловал трупы

Мужчина в документальном фильме Следственного комитета, посвященном его злодеяниям, отмечает, что убивал своих жертв только потому, что они кричали. В тишине, по его словам, он бы не добивал своих жертв.

«Поднялись примерно на седьмой этаж, вывел девушку из лифта. Просил не кричать и не сопротивляться. Я сказал ей: „Не кричите, не сопротивляйтесь. Я только вас потрогаю, помастурбирую и уйду“. Но она начала сопротивляться и кричать. Я схватил ее за горло и задушил. Завязал на шее какой-то ее предмет одежды, а потом на руках занес на крышу. На крыше ее раздел и изнасиловал», — признается маньяк.

Кроме того, известно, что в некоторых случаях он насиловал своих жертв в моменте, когда они уже были мертвыми.

«Так какая разница? Она еще тепленькая, только не сопротивляется. Что добру пропадать уже?» — признавался маньяк.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверили 100 тысяч человек

Непосредственно во времена событий сотрудники уголовного розыска отработали десятки гипотез и проверили на причастность к преступлениям тысячи человек. Но только в 2024 году после создания рабочей группы из опытных сыщиков и участковых удалось выйти на след маньяка, который на 25 лет залег на дно.

«В поле зрения оказались более 40 тысяч мужчин, подходящих по возрасту и приметам. В общей сложности начиная с 90-х по всей стране проверено около 100 тысяч человек», — сообщают в милиции.

Проверяли коммунальных служащих, рецидивистов, осужденных в колониях, людей, наблюдающихся в психдиспансерах, но зацепок долгое время не было.

В итоге вышли на фрезеровщика, который сначала дал признательные показания, а затем все его признания были подтверждены многочисленными профильными экспертизами и следственными мероприятиями.

Как передает Sputniк.by, это произошло, когда он ехал на велосипеде на работу.

«Мои коллеги рассказали, что для него это было шоком. Он просто ехал на велосипеде на работу. Он не ожидал, что что-то может с ним произойти», — рассказал Агафонов.

Следователи подозревают, что пока в деле маньяка раскрыты не все эпизоды, к которым он причастен.

