02 октября 2025 в 13:07

Тело нашли за городом: тренер привлек сына к убийству пасынка в Дагестане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителя Дагестана заподозрили в расправе над сыном своей возлюбленной. Убийство произошло 1 октября, а после выяснилось, что к смерти юноши мог быть причастен не только предполагаемый новый избранник матери. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной драмы.

Ревнивый сын

49-летний Рамис Абдулкадиров — бывший директор спортшколы «Компромисс». Он возглавлял ее до 2023 года. Сейчас он числится тренером по вольной борьбе в спортивной школе «Дербент».

Несколько лет назад, предположительно, у мужчины завязался роман с матерью 19-летнего местного жителя Шамиля. Юноша был недоволен тем, что мать устраивает личную жизнь с посторонним мужчиной. Шамиль отказывался признавать в Абдулкадирове отчима и всячески противостоял новым отношениям матери.

«Семье Абдулкадировых неоднократно поступали угрозы от Шамиля», — сообщал источник РЕН ТВ.

Добили и закопали

Как пишет Telegram-канал «112», Шамиль несколько раз приходил к Абдулкадировым скандалить, требовал прекратить отношения. Сначала его просто выгоняли и не трогали. Но накануне Шамиль стал более агрессивным. Дело дошло до драки.

Канал утверждает, что в потасовке Рамис вместе с 28-летним сыном Рамазаном серьезно избили Шамиля, а затем вывезли его за город, добили и закопали.

Убийца в Арабских Эмиратах?

Но в тот же день тело молодого человека нашли, и убийство раскрыли по горячим следам. Сообщество «Родной Дербент 24» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) утверждало, что Рамис успел сбежать из страны в ОАЭ, а его сына задержали в аэропорту. Дербентский канал «Жемчужина юга» со ссылкой на источник утверждает, что отец все-таки не задержан, но изъявил желание добровольно сдаться правоохранительным органам.

Но, по данным «112», и сын, и отец уже дают показания правоохранителям в отделении полиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Спи спокойно, братик»

В паблике «Мой Дербент» один из пользователей обвинил в ситуации мать убитого молодого человека. Но в комментариях с ним не согласились.

«Вина на матери. Из-за ее похоти и блуда погиб юноша. Отцу сочувствую», — написал мужчина.

На странице Шамиля в соцсети «ВКонтакте» его единственная запись на стене посвящена умершему другу, которая подписана фразой: «Спи спокойно, братик». Под этой же фотографией с 1 октября начали появляться соболезнования от его подписчиков.

«Пусть Всевышний сделает вас обитателями Рая, братья», — написал Исмаил Мирзаханов.

