«Интим с 14-летним»: экс-любовница Паши Техника стала педофилкой?

Треш-блогер и экс-любовница рэпера Паши Техника Юлия Финесс оказалась в центре скандала из-за педофильской истории. Ее действиями заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой ситуации.

Мизулина против Финесс

Сейчас Юлии 21 год, и недавно в своем Telegram-канале она начала публиковать контент, в котором признается, что ведет половую жизнь с 14-летним подростком, что противоречит российским законам. Возраст согласия в России наступает в 16 лет. На эту ситуацию внимание обратила Мизулина.

«На ресурсах в соцсетях: реклама наркошопов, драки в прямом эфире, стрельба из пистолета в центре Москвы. Кроме того, в кружках — интимные отношения 21-летней блогерши с 14-летним подростком. То есть откровенная педофилия. Это смотрят сотни тысяч подписчиков, все они — дети», — возмутилась Мизулина.

Вслед за Мизулиной проверить медийную деятельность Финесс потребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа сообщается, что в Москве ведет деятельность 21-летняя девушка-блогер, публикующая видео, где запечатлены действия неправомерного характера. В своих материалах она рекламирует наркотические вещества, стреляет из пистолета в Москве, рассказывает об интимных отношениях с несовершеннолетним. Отмечается, что основная аудитория ее блога — это дети», — сообщали в СКР.

Извинилась перед Москвой

28 сентября в канале Юлии появилось сообщение о задержании. До этого блогерша выкладывала «кружочки» с людьми в полицейской форме у ее дома.

«Написала своим двоим московским адвокатам. Сейчас они мне ответят. У меня заряженные знакомые, которые работают в ФСБ. И мне все равно. Сажайте! Сажайте! Я показываю, как живет молодежь в России. А вы вообще ни за чем не следите. Пиарьте мой канал», — говорила Юлия в одном из аудиосообщений.

Затем в канале появилось сообщение, в котором девушка отрекается от своих слов об отношениях с 14-летним юношей.

«Я — Максимовская Юлия Владимировна, рожденная 23 августа 2004 года. Я не вступала в никакой половой акт и т.п. с 14-летним мальчиком. Приношу свои извинения перед городом Москва за шумиху и публичную драку», — написала Финесс в своем Telegram-канале.

Уже 30 сентября там же было опубликовано фото девушки с букетом цветов и подписью: «Меня отпустили, контент продолжается. Подписываемся».

Обещали продать за ящик пива

В интервью психиатру Василию Шурову Юлия рассказывала, что мать родила ее от мужчины, который не хотел становиться отцом. Девушка в 11 лет из судебных документов узнала, что родной отец угрожал матери продать Юлю за ящик пива, если она все-таки родится. Сама мама, по словам Юлии, постоянно желала дочери «сдохнуть».

С 15 лет девочка неоднократно попадала в медучреждения Пензы из-за наркотической зависимости. В интервью Шурову девушка признавалась, что употребляла наркотики в том числе для того, чтобы придерживаться жанра треш-блога и «творить дичь» в эфире.

В 18 лет Финесс переехала из Пензы в Санкт-Петербург, где знакомая и ее муж втянули ее в проституцию.

«Меня на протяжении полугода насиловали под химическими веществами на квартире-студии. У меня от таких квартир полностью отторжение», — рассказывала Финесс.

Мать Юлии в интервью РЕН ТВ настаивала, что на ее дочери зарабатывают другие люди, заставляя ее снимать треш-контент.

«Она не может ни монтировать, ни чего-то еще. Она тупо может выкладывать кружки», — сказала женщина.

