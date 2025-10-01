Бьют взрослых и детей: в Москве банда подростков кошмарит район Тушино

Жители северо-запада Москвы живут в страхе из-за хулиганской группировки, называющей себя «Гжель». Члены этой банды — подростки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Родители не пускают детей одних на улицу

Сейчас некоторые родители перестали отпускать детей на улицу без присмотра. По словам местных жителей, банда, которая собирается возле ДК «Гжель», у метро «Тушинская», нападает на прохожих, включая мигрантов, взрослых и детей.

«У меня сын ходит на тренировку, я теперь лично провожаю его. Хотя парню 12 лет, он в принципе самостоятельный. Мне правда страшно, но вдруг он не понравится, потому что выстрел был в моем соседнем дворе. Я просто вожу ребенка на тренировку, и так многие родители стали делать», — рассказала жительница района Тушино Telegram-каналу «Поток».

Проблема обострилась после инцидента, когда группа из 20 подростков дважды выстрелила в сверстника из сигнального пистолета.

«У меня дети, я боюсь эту толпу»

Спустя неделю затишья «гжелевская» банда вернулась на улицы. Банда не брезгует нападениями и на взрослых, при этом один из пострадавших отказался писать заявление в полицию из-за угроз.

«Вот недавно мужчину избили — соседа моего бывшего мужа избила толпа малолетних детей. Он боится писать заявление. Он говорит: „У меня дети, я просто боюсь эту толпу“. И они пообещали, что если напишет заявление, то дальше будет хуже. Он просто боится писать заявление», — рассказала местная жительница.

В настоящее время ситуацией занимаются районный отдел МВД и прокуратура, но подростки продолжают безнаказанно докапываться до детей и взрослых на улицах.

Antisocial pro

Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что некоторые члены этой подростковой группировки ходят в кофтах с надписью Antisocial pro. По ее словам, один из лидеров банды учится в школе № 1056, а его классного руководителя зовут Батькова Надежда Владимировна.

Согласно информации на официальном сайте учебного заведения, педагог преподает в школе русский язык и литературу. NEWS.ru обратился за комментарием в учебное учреждение, но там, судя по всему, пока не знают о разбирательстве.

Telegram-канал «Тушино и рядом» 29 сентября опубликовал ролик, в котором группа подростков в масках окружила мужчину на улице Героев Панфиловцев.

«Если я правильно поняла, толпа пришла бить или поговорить с нерусскими какими-то. И в этой толпе немало мелких детей, если обратите внимание. А шуганул их тип вот этот, громкий, с тем посылом, что вас тут самих положат и тут дети с вами совсем еще», — написала очевидица.

