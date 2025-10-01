Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:56

Бьют взрослых и детей: в Москве банда подростков кошмарит район Тушино

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жители северо-запада Москвы живут в страхе из-за хулиганской группировки, называющей себя «Гжель». Члены этой банды — подростки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Родители не пускают детей одних на улицу

Сейчас некоторые родители перестали отпускать детей на улицу без присмотра. По словам местных жителей, банда, которая собирается возле ДК «Гжель», у метро «Тушинская», нападает на прохожих, включая мигрантов, взрослых и детей.

«У меня сын ходит на тренировку, я теперь лично провожаю его. Хотя парню 12 лет, он в принципе самостоятельный. Мне правда страшно, но вдруг он не понравится, потому что выстрел был в моем соседнем дворе. Я просто вожу ребенка на тренировку, и так многие родители стали делать», — рассказала жительница района Тушино Telegram-каналу «Поток».

Проблема обострилась после инцидента, когда группа из 20 подростков дважды выстрелила в сверстника из сигнального пистолета.

«У меня дети, я боюсь эту толпу»

Спустя неделю затишья «гжелевская» банда вернулась на улицы. Банда не брезгует нападениями и на взрослых, при этом один из пострадавших отказался писать заявление в полицию из-за угроз.

«Вот недавно мужчину избили — соседа моего бывшего мужа избила толпа малолетних детей. Он боится писать заявление. Он говорит: „У меня дети, я просто боюсь эту толпу“. И они пообещали, что если напишет заявление, то дальше будет хуже. Он просто боится писать заявление», — рассказала местная жительница.

В настоящее время ситуацией занимаются районный отдел МВД и прокуратура, но подростки продолжают безнаказанно докапываться до детей и взрослых на улицах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Antisocial pro

Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что некоторые члены этой подростковой группировки ходят в кофтах с надписью Antisocial pro. По ее словам, один из лидеров банды учится в школе № 1056, а его классного руководителя зовут Батькова Надежда Владимировна.

Согласно информации на официальном сайте учебного заведения, педагог преподает в школе русский язык и литературу. NEWS.ru обратился за комментарием в учебное учреждение, но там, судя по всему, пока не знают о разбирательстве.

Telegram-канал «Тушино и рядом» 29 сентября опубликовал ролик, в котором группа подростков в масках окружила мужчину на улице Героев Панфиловцев.

«Если я правильно поняла, толпа пришла бить или поговорить с нерусскими какими-то. И в этой толпе немало мелких детей, если обратите внимание. А шуганул их тип вот этот, громкий, с тем посылом, что вас тут самих положат и тут дети с вами совсем еще», — написала очевидица.

Читайте также:

Утащил за гараж и пригрозил ножом: москвич признался в 25 изнасилованиях

«Теща испускает бактерии»: колдун-отшельник может умереть в СИЗО

До рвоты в подсобке: сотрудница салона связи обвинила директора в насилии

«Будто по-большому хочется»: родившая на унитазе девушка хочет вернуть дочь

Уволенный и оскорбленный: сотрудницу банка убили на работе

подростки
происшествия
дети
уголовные дела
прокуратура
школы
Россия
Москва
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал одну важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
«Что хотим, то и делаем»: военэксперт о возмущении НАТО из-за огромной РЛС
В G7 захотели ужесточить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.