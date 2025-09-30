«Будто по-большому хочется»: родившая на унитазе девушка хочет вернуть дочь

Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая в октябре прошлого года родила и оставила ребенка в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, рассказала о событиях того дня телеведущей Ксении Собчак. NEWS.ru делится историей девушки, которая впервые была рассказана от первого лица.

Три врача не нашли беременность

В интервью Собчак Екатерина повторила, что не знала о своей беременности. За три недели до родов, по ее словам, она дважды приходила на осмотры к врачам для получения медкнижки и никто не заподозрил по анализам, что девушка вынашивает ребенка.

Когда девушка пришла к гинекологу и пожаловалась на отсутствие месячных, врач списал все на молочницу. Гинеколог Виктория Фисюк, выступившая экспертом на интервью с Собчак, отметила, что у Екатерины было очень массивное телосложение и за ее животом вряд ли могли рассмотреть матку и плод.

Более того, Екатерина за день до вылета из Антальи посетила турецкого врача с жалобами на боль в животе. Тот диагностировал у девушки гастродуоденит, но не беременность.

В первом триместре девушка отмечала у себя кровянистые выделения, принимая их за месячные. Но, как полагает гинеколог Фисюк, это, вероятно, были кровомажущие выделения, связанные с беременностью или иными патологическими процессами.

В период беременности Екатерина набрала семь килограммов, но для ее организма сбрасывать и набирать вес в период стресса было нормой. В это время девушка готовилась к сдаче диплома.

Про пуповину не помнит

В день вылета из Турции Екатерина уже в аэропорту дважды сходила в женский туалет и жаловалась матери на плохое самочувствие. В третий раз она отправилась в туалет для инвалидов, где родила прямо в унитаз.

«Было ощущение, будто по-большому хочется сходить. <…> Я вышла, сдала багаж, и мы дошли к другому туалету, потому что у меня была запасная одежда, потому что уже мы летали сюда, здесь было холодно. <…> У меня просто был пакет с собой. Специально его собрала, чтобы когда прилететь в Россию, одеть потеплее одежду», — вспоминает Екатерина.

Когда мать спросила у дочери, все ли с ней хорошо, та ответила «да» и пояснила, что переоделась из-за того, что месячными испортила одежду.

Мать Екатерины Елена опровергла сообщения, будто она видела ребенка в унитазе. На камерах видно, что она заходит в уборную, но в саму кабинку к дочери она не заходила.

Полиция схватила мать и дочь возле Duty Free, когда они уже прошли паспортный контроль. Спустя 12 минут уборщица нашла ребенка в унитазе.

«Меня забрали в больницу, а маму оставили там. Ее допрашивали», — рассказывает Екатерина.

Мать была в шоке, когда ей сказали, что ее дочь родила. Но, по словам Елены, когда она отошла от шока, первым, что она сказала дочери, были слова благодарности.

«Я ей сказала: „Огромное тебе спасибо, зая, за то, что ты мне подарила замечательную внучку“. Она мне сказала, что назвала ее Николь. Потому что Ника — это победа», — рассказывает Елена.

В разговоре с Собчак Екатерина говорит, что не помнит, как разорвала пуповину, чтобы избавиться от плода.

Приговорили, отпустили, лишили прав

Сначала Екатерину в Турции приговорили к 15 годам лишения свободы, но позже адвокаты оспорили решение суда, и девушку отпустили на свободу. Ее полностью оправдали.

Сейчас в городском суде Павловского Посада семья Екатерины пытается вернуть себе ребенка, рожденного в туалете аэропорта. Они подали иски к органам опеки и семейству Макаровых, которые сейчас воспитывают девочку как гостевая семья.

«Они обманули, что заседание закрытое. Заседание открытое. Пресс-секретарь суда подошла к представителю органов опеки и прошептала на ушко, что она сказала, что скажет, что заседание закрытое. <…> Отказали мне в привлечении к участию в деле дедушки с формулировкой — ну, он же не близкий родственник. И бабушка, и дедушка почему-то не близкие родственники, по мнению суда», — недоумевает адвокат Бурнашкиных Виктория Елисеева.

Сейчас против Екатерины с подачи семьи Макаровых заведено дело о покушении на убийство ребенка. 23 сентября Екатерину лишили родительских прав на ребенка. Семья Макаровых при этом отказывается от общения со СМИ.

«Хочу вычеркнуть из своей жизни»

В разговоре с Ксенией Собчак Екатерина напрочь отказывается говорить об отце ребенка. При этом она отметила, что его имя до сих пор неизвестно прессе.

«Хочу его вычеркнуть из своей жизни. Он плохо поступил со мной. Просто перелистнуть страницу и жить дальше. Я с ним все связи оборвала, на алименты я не претендую. Он чуть старше, на год. Я ему не говорила, и я с ним не связывалась», — поделилась Екатерина.

