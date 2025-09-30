Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:13

Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уроженец Средней Азии едва не изнасиловал 13-летнюю школьницу. Девочке пришлось громко кричать, чтобы спугнуть агрессора. Полиция нашла педофила за полчаса при содействии «Русской общины». NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Попросился в туалет

В городе Одинцово Московской области местная жительница оформила заказ в службе доставки и отлучилась в ближайший магазин, пока ее 13-летняя дочь оставалась дома.

В ее отсутствие курьер уже прибыл к квартире и позвонил в дверь. Как передает Telegram-канал «Русской общины», заказ доставлял мигрант из Средней Азии. Девочка открыла ему, поскольку полагала, что за дверью была мама.

Мужчина отдал школьнице пакет и попросился в туалет, чтобы справить нужду.

Испугался и убежал

Выйдя из туалета, иностранец убедился, что девочка находится дома одна, и начал ее домогаться — пытаться обнимать и целовать.

«Убедился, что она одна, и начал к ней приставать. Она громко закричала. Хорошо, что он испугался и убежал», — рассказал представитель «Русской общины» в Одинцово.

В организации отметили, что мать обратилась к ним, и вскоре девочке была оказана психологическая помощь.

«Наша дружина оперативно прибыла на место происшествия, вызвала полицию, оказала психологическую и юридическую помощь, сняла записи с камер, расположенных в доме», — рассказали в организации.

Нашли за полчаса

На поиски предполагаемого насильника ушло всего полчаса. В розыске секс-хищника участвовали и дружинники, и наряд полиции.

«Уже через 30 минут дружинники вместе с полицией нашли и задержали педофила. Благодарим сотрудников УВД по г. Одинцово за оперативную работу и высокий профессионализм, надеемся, данный урод понесет достойное наказание», — написали в «Русской общине».

В случае если мигранту инкриминируют статью о развратных действиях, то ему грозит до трех лет лишения свободы, поскольку девочка уже старше 12 лет. Но за насильственные действия сексуального характера мужчина может сесть на срок до 20 лет.

