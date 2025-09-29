Насиловал 10-летнюю падчерицу: как наказали пьющего отчима-педофила

Под Кемерово местный житель отправится в колонию после вердикта суда по делу об изнасиловании 10-летней падчерицы. Следствие длилось с начала года, а инициатором разборок стала бдительная соседка. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном деле.

Изнасиловал падчерицу

Житель поселка городского типа Инской Кемеровской области изнасиловал 10-летнюю девочку — дочь своей сожительницы. Преступление произошло 2 января в доме на улице Ильича.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на ребенка, угрожая убийством, чтобы та не сопротивлялась. Девочка всерьез опасалась за свою жизнь, поэтому не оказывала сопротивления. По данным Следственного комитета, ранее подозреваемый уже имел судимость.

Соседка увидела кровоподтеки

О преступлении стало известно благодаря соседке, которая заметила на лице девочки синяки. Ребенок рассказала ей о произошедшем, после чего женщина незамедлительно сообщила об инциденте на горячую линию СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Увидев на лице девочки кровоподтеки и узнав о совершенном в отношении нее преступлении, соседка сообщила об этом на горячую линию следственного управления СК России по Кузбассу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, и он был помещен в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по статье об изнасиловании.

Сел на 13 лет

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также одного года ограничения свободы после отбытия основного срока.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок один год», — подтвердили в СКР.

Разбирательство в закрытом режиме велось в Беловском районном суде. Максимальный срок по инкриминируемой статье мог составить 20 лет колонии строгого режима.

Поселок городского типа, в котором было совершено преступление, находится в 135 км от регионального центра. В нем проживают порядка 12 тысяч человек, по данным переписи 2021 года. Согласно данным из открытых источников, в этом поселке родилась и выросла эстрадная певица Маша Распутина.

