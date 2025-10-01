«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии

Из Нижнего Новгорода сбежал тренер по боксу Алексей Панихин, которого подозревают в растлении своих воспитанников. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Язык ломит об этом говорить»

С публичными обвинениями в адрес спортивного наставника выступает его коллега — тренер Александр Баринов. Именно он предоставил журналистам видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в зале коммерческой школы единоборств.

На видео шатающийся от алкогольного опьянения тренер, предположительно, заставляет своего ученика раздеться, а затем раздевается сам. После он ведет ученика на маты посреди зала и совершает развратные действия.

«И вот, извините, они уже в чем мать родила. Вот за руку берет, и идут в середину зала. Тут уже происходит все действие. Такая вот история. Он долго занимается воспитанием детей в сфере единоборства, конкретно преподает бокс, много у него воспитанников титулованных. <...> То есть брутальные мужики, крепкие чуваки, и тут, пожалуйста, — в спортзале голенькие ребята. Мне язык ломит говорить такие вещи», — говорит Баринов в интервью программе «Кстати…».

«Как лиса в курятнике»

Кадры, которые Баринов предоставил СМИ, были найдены в архивах за 2023 год, но нашли их только после того, как на действия Панихина пожаловался другой воспитанник в августе текущего года.

«Плюс реакции Алексея, когда ему задавали эти все вопросы, — он сразу удалил все страницы. Ну просто исчез человек. Такое не бывает. С клеветой так не борются люди», — говорит Баринов,

По словам Баринова, после этой ситуации он услышал от других коллег и воспитанников, что слухи о педофильских наклонностях Панихина ходили уже давно.

«То есть многие говорили, что слухи шли. Слушайте, ребят, вы в своем уме? В смысле слухи шли? То есть как бы человек занимается детьми, слухи шли, но из-за того, что он проник к большей половине его клиентов, родителей, в душу, это можно было бы не афишировать? Для меня это очень странная история», — недоумевает Баринов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом известно, что пострадавший от действий тренера мальчик и его семья отказываются писать заявление на педагога.

Баринов отмечает, что Панихин был в почете у воспитанников. Уважали его и многие родители. Мужчина воспитал много победителей соревнований разного уровня.

«Стаж у него очень огромный. Подобных вещей очень много происходило, возможно. Если ты как лиса в курятнике, это прекрасно жить, да. Тренер для увлеченного спортом ребенка значит очень много», — поясняет Баринов.

«Думал, „белку“ ловил»

Как рассказала журналистам мать одного из воспитанников, ее предупреждали, что отдавать сына в секцию к Панихину опасно.

«Три года назад, когда ребенка повела к Панихину, были хорошие рекомендации. Но оттуда, откуда мы с бокса ушли, там меня предупреждали, прямо слезно просили не идти конкретно к нему. Потому что он был ранее замечен в педофилии. Детей трогал за гениталии, мальчиков именно», — рассказала мать одного из юных спортсменов.

Один из бывших воспитанников тренера подтвердил журналистам, что сталкивался со случаями сексуализированного насилия со стороны тренера.

«Когда он напивался в лагере, мы думали, к нему „белка“ приходит. Все от него шарахались. Думали, что человек перепил, но, как оказалось, надо было уже тогда задумываться. К себе в каморку звал. Говорил: „Снимай штаны, пороть тебя будем“. Но ни ремня, ни скакалки нет. Я сводил такие случаи на нет: „Алексей Владимирович, вы просто пьяный, давайте завтра поговорим о том, что я накосячил“», — рассказывает бывший ученик тренера.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При этом молодой человек утверждал, что некоторые юниоры все-таки жаловались на тренера, но им никто не верил. Кроме того, многие боялись, что за жалобами последует более жестокое насилие.

«Вы, например, нажалуетесь, а многие подумают, что это брехня. Вам, условно, придут и зубы разобьют», — рассказывает бывший клиент наставника.

«Да, я бегал по залу голый»

По словам матери одного из воспитанников, сейчас Панихин сбежал из Нижнего Новгорода в Москву.

«На вопрос, что ты делал с детьми, он говорит: „Да, я бегал по залу голый, но я детей не трахал“. Ему почему-то дали возможность выехать отсюда, из города, чтобы его просто-напросто не убили. Он сейчас скрывается в Москве», — утверждает женщина.

Источники «Кстати…» утверждают, что Панихина на разговор вызывали некие «авторитеты», из-за чего он и поспешил сбежать из региона со своей семьей.

Остался без адвоката

В телефонном разговоре с журналистами Панихин заявил, что все обвинения в его адрес — клевета. При этом, с его слов, писать заявление в полицию о клевете он не стал из-за того, что в моменте растерялся, а после начал получать угрозы. Панихин утверждает, что все, что ему вменяют, — это кампания его врагов и конкурентов.

«Данное видео — это грязный заказ моих конкурентов и врагов. Оно не содержит ничего запрещенного законами Российской Федерации, и отсутствует всякая сексуальная и интимная подоплека. Это видео и комментарии вокруг него бьют по моей рабочей деловой репутации, чести и достоинству. <...> Ни с каким 13-летним ребенком я не контактировал, ничего не делал, не собирался делать. Меня не приглашали [на стрелку]. Звонили, угрожали. Мне и моей жене. Я был растерян. Мы вынуждены скрываться, чтобы сохранить жизнь», — объяснял Панихин.

По иным вопросам мужчина перенаправлял журналистов к своему адвокату. Но сейчас защитник отказался предоставлять свои услуги Панихину, назвав свое решение связаться с делом тренера ошибкой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Незадолго до отъезда тренер по собственному желанию уволился из муниципальной спортивной школы «Чайка». Там журналистам заявили, будто Панихин собирается подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения СВО.

Читайте также:

Бьют взрослых и детей: в Москве банда подростков кошмарит район Тушино

Утащил за гараж и пригрозил ножом: москвич признался в 25 изнасилованиях

«Теща испускает бактерии»: колдун-отшельник может умереть в СИЗО

Включал мультики и насиловал: мать помогала сожителю мучить свою дочь