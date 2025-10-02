Она хотела стать прокурором: маньяк изнасиловал и задушил старшеклассницу

В Киргизии жестокая расправа над ученицей 11-го класса может привести к ужесточению уголовной статьи, связанной с изнасилованиями и убийством женщин. NEWS.ru рассказывает о подробностях резонансного преступления и его последствиях.

Понравилась школьница

27 сентября в Киргизии пропала 17-летняя одиннадцатиклассница Айсулуу Мукашова. Девушка отправилась в гости к подруге, живущей в соседней деревне, но так и не добралась до места назначения.

По данным правоохранительных органов, последние кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали ее рядом с автомобилем, принадлежащим ранее не знакомому ей мужчине.

Накануне был задержан и арестован 41-летний водитель этого авто. Предполагается, что он предложил школьнице подвезти ее, однако вместо этого увез в уединенное место, где совершил в отношении нее насильственные действия, избил и задушил. Тело девушки нашли брошенным в Боомском ущелье.

По словам следователей, мотивом преступления стала симпатия подозреваемого к девушке. Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и сексуальное насилие. Похороны Айсулуу прошли 30 сентября в родном селе, пишет AKIpress.

Вместо полиции работали деревенские лошади

Тетя погибшей школьницы Умут рассказала изданию Caravan Info, что ее племянница была очень доброй и трудолюбивой девочкой. Кроме того, Айсулуу хотела поступать в академию МВД и стать прокурором.

«Она говорила: «Тетя, после 11-го класса я поступлю в академию МВД. В будущем стану прокурором». Она хотела стать сильным прокурором. А теперь она стала жертвой жестокого, бесчеловечного человека. Она не успела достичь своих высоких целей. С 27 сентября мы обыскали все места, молились, чтобы ее нашли живой», — рассказывала Улут.

Тетя утверждает, что полицейские не помогали в поисках девочки. Реакция с их стороны последовала только после жалоб в адрес начальства.

«Почему местная власть не помогает, когда вся деревня ищет ребенка? Простые люди искали на лошадях там, куда не могли проехать машины: у берегов, в воде, в лесу, на полях, мы обыскали все. Только после вмешательства руководства МЧС, прокуратуры и полиции начали активные действия», — жаловалась Улут.

По словам родственницы, задержанный ранее уже привлекался за насильственные преступления.

Вернут смертную казнь

После этого инцидента президент страны Садыр Жапаров взял под личный контроль расследование и поручил подготовить изменения в законодательство.

«Речь идет о максимально жесткой ответственности за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, предлагается ввести смертную казнь за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин», — написал пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru

Проблема не в «мягкости»

Юрист Дарьяна Гразнова в своем Telegram-канале «Когда убьют, тогда приходите» раскритиковала эту инициативу Жапарова.

«Я разделяю боль в связи с убийством 17-летней девочки. Хорошо, что государство не молчит. Но возвращение смертной казни — не решение. Настоящая проблема — не «мягкость» наказаний, а неэффективное выявление и расследование, барьеры в доступе к правосудию для пострадавших, отсутствие системной профилактики и культуры безнаказанности. И именно эти проблемы нужно решать в первую очередь», — написала правозащитница.

