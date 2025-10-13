Рокер-педофил закончил жизнь в тюрьме: музыканта убили со второй попытки

Рокер-педофил закончил жизнь в тюрьме: музыканта убили со второй попытки

В Британии скончался опальный музыкант Ян Уоткинс. Приговоренный к 29 годам колонии за педофильские преступления, рокер не пережил очередного нападения в тюрьме. NEWS.ru рассказывает о подробностях.

Убийство спланировали заранее

Двое мужчин предстали перед судом по обвинению в убийстве бывшего солиста группы Lostprophets Яна Уоткинса. Музыкант отбывал срок за сексуальное насилие над детьми.

25-летний Рашид Гедель и 43-летний Сэмюэл Додсворт были доставлены в здание суда по отдельности и предстали перед судьей в британском городе Лидс 13 октября. Оба мужчины заключены под стражу, пишет The Guardian. Уже во вторник, 14 октября, им будет предъявлено обвинение.

О том, что Уоткинс мертв, СМИ написали 11 октября. Один из злоумышленников перерезал Уоткинсу горло после того, как его с подельником выпустили из камер. Источник издания The Sun предполагает, что нападение было заранее спланировано.

Местная полиция сообщила, что приехала по вызову в тюрьму из-за нападения на заключенного, который был объявлен мертвым. Сначала имя жертвы не раскрывалось, но позже стало известно, что убит известный музыкант.

Ян Уоткинс Фото: Martin Philbey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция четыре года не верила правде

Уоткинс отбывал срок в тюрьме Уэйкфилд в Великобритании. В 2013 году его приговорили к 29 годам лишения свободы и шести годам условного срока, признав виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Всего ему вменялось более десяти эпизодов, в одном из них фигурировал годовалый младенец. Также в деле были эпизоды с распространением экстремального порно с животными.

Судья, оглашая приговор, заявил, что Уоткинс «опустился на самое дно разврата». При этом мужчина вел совместную жизнь с женщинами, его романы были публичными. Последняя его пассия Джоанн Мьядзеликс за четыре года до задержания предупреждала полицию о педофильских преступлениях своего экс-бойфренда.

«Я противостояла всему миру, я защищала детей, в то время как все остальные называли меня лгуньей и психопаткой… Сколько детей можно было бы спасти, если бы они поверили мне?» — сетовала Мьядзеликс.

Девушка рассказывала, что Уоткинс неоднократно злоупотреблял расположением самых юных фанаток. По ее словам, он изнасиловал сотни девочек, которые фанатели от творчества рок-бэнда.

Группа Lostprophets в 2013 году на фоне этого скандала отказалась от своего прежнего названия и в 2014 году начала выступать под названием No Devotion.

Хранил телефон в анусе

В тюрьме Уоткинс продолжал нарушать закон. В 2018 году ему увеличили срок на 10 месяцев за то, что в условиях пенитенциарного ведомства он владел средством связи. Во время обыска Уоткинс вытащил из своего ануса мини-телефон GTStar размером 75 × 23 × 12 мм.

За пару лет до расправы Уоткинс уже становился жертвой нападения. 5 августа 2023 года экс-музыкант получил удар ножом в шею. После инцидента в тюрьме Западного Йоркшира Уоткинса отправили в больницу. Источники также указывают на то, что Уоткинс стал часто подвергаться агрессии в тюрьме, особенно когда количество охраны по каким-то причинам уменьшалось. Однажды его взяли в заложники и попытались убить.

Для того чтобы освободить Уоткинса, пришлось задействовать специальное подразделение «Торнадо», которое применило светошумовые гранаты.

Читайте также:

«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа

Один ревнивец и два трупа: подросток зарезал девочку и ее соседку

Внучка посадила дедушку: вологодский бизнесмен оказался педофилом