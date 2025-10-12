Отбывающий срок за педофилию экс-вокалист Lostprophets умер в тюрьме Экс-вокалист Lostprophets Уоткинс умер после нападения в тюрьме

Бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме, передает The Guardian. Уточняется, что 48-летнего мужчину обнаружили с тяжелыми травмами.

Артисту, отбывающему срок за педофилию, попытались оказать медицинскую помощь, но он скончался на месте. В полиции указали, что детективы начали расследование случившегося.

Двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей, — говорится в статье.

