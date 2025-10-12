Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 05:20

Отбывающий срок за педофилию экс-вокалист Lostprophets умер в тюрьме

Экс-вокалист Lostprophets Уоткинс умер после нападения в тюрьме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме, передает The Guardian. Уточняется, что 48-летнего мужчину обнаружили с тяжелыми травмами.

Артисту, отбывающему срок за педофилию, попытались оказать медицинскую помощь, но он скончался на месте. В полиции указали, что детективы начали расследование случившегося.

Двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей, — говорится в статье.

Ранее задержанный за наркоторговлю арестант из СИЗО-1 в Екатеринбурге неожиданно скончался в областной психиатрической больнице, 29-летний мужчина долго жаловался на плохое самочувствие. Во время обследования у заключенного выявили заболевание, требующее специализированной медицинской помощи, его направили в стационар городской больницы. Через четыре дня он скончался в результате отравления барбитуратами. Во ФСИН подчеркнули, что смерть не носит криминального характера.

До этого 81-летний заключенный из США, приговоренный к смерти, умер в тюремной больнице после 42-летнего ожидания исполнения приговора. Мужчина был осужден в 1983 году, но казнь постоянно откладывалась из-за его психического состояния, поскольку закон запрещал принудительное лечение для приведения в «адекватное состояние».

