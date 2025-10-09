Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице В Екатеринбурге внезапно скончался арестант из СИЗО-1

Задержанный за наркоторговлю арестант из СИЗО-1 в Екатеринбурге неожиданно скончался в областной психиатрической больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области. Отмечается, что 29-летний мужчина долго жаловался на плохое самочувствие.

Обвиняемый по ч. 4 ст. 228 УК РФ Роман И. содержался в СИЗО-1 с 5 августа. У него имелись тяжелые хронические заболевания, он находился под наблюдением врачей, — отметили в ведомстве.

Во время обследования у заключенного выявили заболевание, требующее специализированной медицинской помощи. 20 сентября его направили в стационар городской больницы. Через четыре дня он скончался. В справке о смерти указано, что Роман умер в результате отравления барбитуратами. Во ФСИН подчеркнули, что смерть не носит криминального характера, проводится служебная проверка.

