09 октября 2025 в 12:03

Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице

В Екатеринбурге внезапно скончался арестант из СИЗО-1

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Задержанный за наркоторговлю арестант из СИЗО-1 в Екатеринбурге неожиданно скончался в областной психиатрической больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области. Отмечается, что 29-летний мужчина долго жаловался на плохое самочувствие.

Обвиняемый по ч. 4 ст. 228 УК РФ Роман И. содержался в СИЗО-1 с 5 августа. У него имелись тяжелые хронические заболевания, он находился под наблюдением врачей, — отметили в ведомстве.

Во время обследования у заключенного выявили заболевание, требующее специализированной медицинской помощи. 20 сентября его направили в стационар городской больницы. Через четыре дня он скончался. В справке о смерти указано, что Роман умер в результате отравления барбитуратами. Во ФСИН подчеркнули, что смерть не носит криминального характера, проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали россиянина Ивана Корюкова, который сбежал из свердловского СИЗО-1. Отмечается, что его нашли в микрорайоне Уктус. В соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено три-четыре года лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку.

