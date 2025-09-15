Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 19:24

Силовики задержали второго осужденного, сбежавшего из свердловского СИЗО-1

В Екатеринбурге силовики задержали сбежавшего из СИЗО-1 заключенного Корюкова

Иван Корюков Иван Корюков Фото: Социальные сети

Россиянин Иван Корюков, который сбежал из свердловского СИЗО-1, в понедельник, 15 сентября, был задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН региона. По данным Telegram-канала Baza, его нашли в микрорайоне Уктус.

В одном из районов Екатеринбурга сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД, при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН «Россы», при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении, был обнаружен обвиняемый К., совершивший побег из СИЗО-1 города Екатеринбурга, — сказано в сообщении.

В Сети опубликовали фотографию задержанного. Судя по снимку, сейчас Корюков закован в наручники.

Ранее адвокат Евгений Харламов заявил, что обстоятельства побега заключенных из СИЗО-1 в Екатеринбурге будет рассматривать суд. В соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено три-четыре года лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку, уточнил он.

Харламов также предположил, что Корюкову не удастся уйти далеко, поскольку благодаря развитию цифровых технологий у современных правоохранителей появилось существенное преимущество. Специалист предположил, что в СИЗО могли быть нарушены должностные инструкции.

СИЗО
побеги
Свердловская область
заключенные
