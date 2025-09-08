Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-милиционер предположил, найдут ли беглеца из СИЗО-1 в Екатеринбурге

Экс-начальник криминальной милиции Харламов: сбежавшего из СИЗО-1 поймают

Иван Корюков Иван Корюков Фото: Социальные сети

Второму сбежавшему из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенному не удастся уйти далеко, заявил в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Он пояснил, что благодаря развитию цифровых технологий у современных правоохранителей появилось существенное преимущество. В данный момент известно, что розыск 25-летнего уроженца города Кировграда Ивана Корюкова продолжается.

У нас везде камеры, везде система «Безопасный город». Ориентировки тут же перетекают, где-то медленно, где-то молниеносно, в цифровое пространство. Если кто-то в розыске находится или кого-то ищут, он только спустится в метро на следующей станции, а может даже через три, через четыре станции, его могут уже задержать. Все работает моментально. Некоторые, правда, маски надевают на лицо, но это не всегда помогает. Поэтому то, что поймают, я практически в этом уверен, — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что необходимо выяснить, кто допустил побег заключенных из СИЗО. Специалист предположил, что в учреждении могли быть нарушены должностные инструкции.

Ранее пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был задержан. Это произошло в ночь на 8 сентября. Уточняется, что речь идет об Александре Черепанове.

По данным СМИ, оба мужчины были задержаны в мае 2023 года за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Их наняли в интернете за 40 тысяч рублей, злоумышленников взяли на месте с пятилитровой канистрой с бензином. Военкомат не пострадал.

