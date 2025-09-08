Одного сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали

Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. Это произошло в ночь на 8 сентября. Уточняется, что речь идет об Александре Черепанове. Розыск второго беглеца продолжается.

Сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов. Сопротивления он не оказал, — сказал собеседник агентства.

Побег заключенных произошел 31 августа. По данным СМИ, сбежавшие обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными.

Как выяснилось, один из осужденных где-то раздобыл два ключа: от своей камеры и так называемый «проходной». Затем он освободил товарища. Мужчины пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу, и сбежали.

Раскрыты также имена беглецов — это Александр Черепанов из города Нижние Серги в Свердловской области и Иван Корюков из Кировграда. До ареста оба мужчины проживали в Екатеринбурге. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов.