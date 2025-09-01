День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:08

Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге сбежали двое арестантов, сообщает E1.ru. Оба находились под стражей по делу о поджоге военкомата и обвиняются в совершении террористического акта.

Сотрудники правоохранительных органов ищут сбежавших.

Ранее в пресс-службе МВД России заявили, что мошенники начали активно вынуждать людей совершать диверсии под видом помощи правоохранительным органам. По информации ведомства, в связи с этим в декабре 2024 года произошел всплеск поджогов банков, государственных органов и объектов транспортной инфраструктуры.

До этого в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны.

Также сообщалось, что житель Мурома, который снимал на фото автомобили с символикой СВО и отправлял изображения в украинские чаты, был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Также ему запретили управлять сайтами в течение двух лет.

поджоги
теракты
военкоматы
Екатеринбург
СИЗО
побеги
арестованные
обвиняемые
