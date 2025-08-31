В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии МВД: мошенники вынуждают россиян совершать диверсии под видом помощи силовикам

Мошенники начали активно вынуждать людей совершать диверсии под видом помощи правоохранительным органам, заявили ТАСС в пресс-службе МВД России. По информации ведомства, в связи с этим в декабре 2024 года произошел всплеск поджогов банков, государственных органов и объектов транспортной инфраструктуры.

В минувшем году мошенники стали не только красть у людей сбережения, но и под видом помощи силовым структурам вынуждают совершать террористические акты и диверсии, — подчеркнули в министерстве.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога самолета в международном аэропорту Владикавказа. Подозреваемый купил специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности воздушной гавани к участию в диверсии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

До этого в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны.