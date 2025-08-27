В российском аэропорту чуть не подожгли самолет

Сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога самолета в международном аэропорту Владикавказа, сообщили в управлении ведомства по Северной Осетии, чьи слова приводит ТАСС. Представители спецслужбы уточнили, что возбуждено уголовное дело о теракте.

УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна, — сообщили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что подозреваемый регулярно посещал украинские радикальные Telegram-каналы, где рассказывалось о пытках и убийствах российских военных. Мужчина купил специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности воздушной гавани к участию в диверсии. Задержанного заключили под стражу во время проведения следственных действий.

Ранее ФСБ России задержала агента СБУ, который готовил атаку БПЛА рядом с военным аэродромом в Энгельсе. Спецслужба поделилась кадрами операции с места задержания.