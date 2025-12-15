Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:10

Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год

Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На улице зима, а душе хочется солнца и морского пляжа? NEWS.ru предлагает оригинальный рецепт салата на Новый год!

Берем 500 граммов кальмаров, чистим и режем колечками. Отправляем их на раскаленную сковородку — пусть попляшут 2-3 минуты. Потом пока они остывают, варим тройку яиц и режем их кубиками.

Далее по рецепту салата с кальмарами в большой миске смешиваем кольца моллюска, яичные кубики и 200 граммов золотистой кукурузы. Солим и перчим на свое усмотрение.

Заправляем все тремя ложками сметаны или майонеза — кто что любит! Перемешиваем салат на Новый год и украшаем веточками укропа.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата с креветками и авокадо.

Читайте также
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку – старинный рецепт, который стоит вернуть
Общество
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку – старинный рецепт, который стоит вернуть
Салат «Снежная королева»: такой вкусноты с крабовыми палочками вы еще не пробовали
Общество
Салат «Снежная королева»: такой вкусноты с крабовыми палочками вы еще не пробовали
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Семья и жизнь
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
Семья и жизнь
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 декабря, фото, видео
Общество
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 декабря, фото, видео
рецепты
кулинария
общество
салаты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 декабря: инфографика
Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС
В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США
Силы ПВО сбили над Россией 130 беспилотников за ночь
Как быстро снять похмелье: 10 действенных народных методов
Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми
Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине
Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год
ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область
Офтальмолог назвал банальные симптомы опасного заболевания
Япония впервые за полвека может лишиться всех панд
Горы снега, ледяные дожди: синоптики удивили прогнозом на Новый год
Эксперт объяснил, кому следует снять деньги с накопительных счетов
В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след
Россиянам рассказали, как с помощью одного продукта продлить молодость
«Бродячий цирк»: на Западе высказались о переговорах с Россией
Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне
Эксперт по ЖКХ раскрыл, чем грозит самовольное размещение рекламы в лифте
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 15 декабря: взрывы, жертвы, что известно
Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.