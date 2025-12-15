Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год

На улице зима, а душе хочется солнца и морского пляжа? NEWS.ru предлагает оригинальный рецепт салата на Новый год!

Берем 500 граммов кальмаров, чистим и режем колечками. Отправляем их на раскаленную сковородку — пусть попляшут 2-3 минуты. Потом пока они остывают, варим тройку яиц и режем их кубиками.

Далее по рецепту салата с кальмарами в большой миске смешиваем кольца моллюска, яичные кубики и 200 граммов золотистой кукурузы. Солим и перчим на свое усмотрение.

Заправляем все тремя ложками сметаны или майонеза — кто что любит! Перемешиваем салат на Новый год и украшаем веточками укропа.

