Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть

Иногда самые эффектные блюда прячутся в простых продуктах. Этот старинный способ выпечки на основе обычного риса удивляет тем, насколько мягким и воздушным получается хлеб. Готовится он без лишних хлопот и отлично подходит и к чаю, и к супу, и к бутербродам.

Для основы возьмите стакан риса и сварите его в двух стаканах воды. Дайте крупе немного настояться. В теплое молоко (100 мл) добавьте сахар (1 ст. л.) и сухие дрожжи (1 ч. л.), размешайте и влейте эту смесь в рис. Подсолите половиной чайной ложки соли. Постепенно вводите просеянную муку — понадобится 2,5–3 стакана — и замесите мягкое тесто. Смажьте его 2 ст. л. подсолнечного масла и оставьте на час под пленкой.

Поднявшееся тесто переложите в форму с пергаментом, дайте постоять еще 15 минут и выпекайте при 180 градусах 50–60 минут. Хлеб получается удивительно нежным внутри и с красивой хрустящей корочкой. Отличный способ разнообразить домашнюю выпечку!

