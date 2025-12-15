Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге Плохая оценка стала причиной нападения школьника на петербургскую учительницу

Выставление плохой оценки, предварительно, стало причиной нападения девятиклассника с ножом на учительницу математики в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Полиция Красногвардейского района проводит проверку обстоятельств нападения в школе. <...> Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки, — подчеркнули в ведомстве.

После случившегося юноша нанес себе увечья. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, а также сотрудники следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства ЧП и точное количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что 15-летний нападавший пришел в школу к 7:10 исправлять контрольную по договоренности с преподавателем. Он напал на учительницу, когда та отвернулась. По некоторой информации, семья юноши переехала в город на Неве из Тверской области в 2020 году.

До этого стало известно, что в курской школе девятиклассник во время урока пырнул ножом своего одноклассника. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского кабинета, после чего его госпитализировали в больницу. Ребенку потребовалась операция.