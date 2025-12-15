Эти тягучие краб-бургеры стали семейным хитом: больше никаких горячих бутербродов с колбасой — готовлю за 20 минут и подаю

Эти горячие бутерброды — настоящее спасение, когда нужно быстро, вкусно и сытно накормить семью или себя. Мягкий батон превращается в хрустящую лодочку, наполненную сочной смесью из крабовых палочек, сладкой кукурузы и яйца, а щедрая шапка тертого сыра, запекаясь, создает ту самую вожделенную тягучую золотистую корочку. Готовятся они буквально за считанные минуты!

Разрезаю крабовые палочки (10 шт.) на небольшие кубики. В миске смешиваю их с консервированной кукурузой (200 г), одним вареным яйцом (натертым на терке), майонезом (1 ст. л.), мелко нарезанной зеленью (петрушка, укроп) и солью по вкусу.

Ломтики батона (10 шт.) выкладываю на противень, застеленный пергаментом. На каждый ломтик равномерно распределяю крабовую начинку. Сверху обильно посыпаю тертым сыром (100 г).

Ставлю противень в разогретую до 180°C духовку на 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится, а края батона не станут хрустящими. Подаю бутерброды сразу, горячими.

