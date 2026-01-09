Готовлю эффектный десерт к приходу гостей: холодный торт с грецкими орехами. Бюджетно, быстро и мегавкусно

Ингредиенты для этого торта есть в любом магазине у дома, и стоят они недорого. При этом собранный десерт выглядит празднично, нарядно, особенно если украсить его целыми орехами или шоколадной стружкой. Это умный способ сделать шикарный десерт, не тратясь на дорогие сыры, ягоды или бисквиты.

Грецкие орехи (100 г) слегка обжариваю на сухой сковороде, остужаю и крупно рублю. Мягкое сливочное масло (180 г) взбиваю миксером 3-4 минуты до белого пушистого состояния. Не прекращая взбивать, постепенно добавляю всю банку вареной сгущенки. Взбиваю еще 5–7 минут до однородного гладкого крема. Холодные сливки 33% (200 мл) взбиваю в отдельной чаше до устойчивых пиков. Аккуратно лопаткой вмешиваю взбитые сливки в масляно-сгусточный крем. Собираю торт: на блюдо кладу вафельный корж. Наношу тонкий слой крема (около 0,5 см), разравниваю и посыпаю частью орехов. Накрываю следующим коржом. Повторяю слои, пока не закончатся коржи. Верхний корж и бока обильно смазываю оставшимся кремом. Украшаю торчащими орехами. Накрываю торт пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

