Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:49

Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры

Адвокат Свириденко: Долина просила забрать после продажи квартиры пианино и стул

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После продажи квартиры в районе Хамовники певица Лариса Долина обратилась к покупательнице Полине Лурье с просьбой оставить ей пианино и стул к нему, сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, подобное поведение певицы само по себе свидетельствует о ее здравомыслии и осознанности действий.

Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему, — сказала адвокат.

Ранее аналитики банка ДОМ.РФ сообщили, что рынок вторичного жилья столкнулся с серьезными изменениями после истории с Долиной. Они пояснили, что потенциальные покупатели стали значительно чаще отказываться от сделок, если продавцом выступает одинокий или пожилой человек. Многие участники рынка, по словам экспертов, ожидают решения Верховного суда по данному делу, слушания назначены на 16 декабря.

До этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что остановить распространение так называемой «схемы Долиной» можно только с помощью законодательных мер. В интервью ТАСС он подчеркнул, что подобная практика не должна получать широкое распространение по всей стране.

Лариса Долина
квартиры
скандалы
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.