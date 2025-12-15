Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры

После продажи квартиры в районе Хамовники певица Лариса Долина обратилась к покупательнице Полине Лурье с просьбой оставить ей пианино и стул к нему, сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, подобное поведение певицы само по себе свидетельствует о ее здравомыслии и осознанности действий.

Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему, — сказала адвокат.

Ранее аналитики банка ДОМ.РФ сообщили, что рынок вторичного жилья столкнулся с серьезными изменениями после истории с Долиной. Они пояснили, что потенциальные покупатели стали значительно чаще отказываться от сделок, если продавцом выступает одинокий или пожилой человек. Многие участники рынка, по словам экспертов, ожидают решения Верховного суда по данному делу, слушания назначены на 16 декабря.

До этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что остановить распространение так называемой «схемы Долиной» можно только с помощью законодательных мер. В интервью ТАСС он подчеркнул, что подобная практика не должна получать широкое распространение по всей стране.