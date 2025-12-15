«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм

Обязательная проверка возраста игроков для допуска к компьютерным играм является полезной инициативой, но требует тщательной проработки, заявил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров в комментарии NEWS.ru. Он отметил в ходе круглого стола ТАСС, посвященного обсуждению роста преступлений против детей с использованием игровых онлайн-сервисов и эффективных мер противодействия, что подростки 12–16 лет являются самой уязвимой группой, находящейся в пубертатном периоде, и если родители не осуществляют контроль, то ответственность за соблюдение норм ложится на разработчиков.

Если мы видим, что компания не соблюдает эти требования, то тогда можно, конечно, привлекать к ответственности и штрафовать. В целом идея [обязательной проверки возраста для доступа к играм] полезная, но ее надо прорабатывать, чтобы не получилось так, что мы только штрафами задавим эти компании, и они просто скажут: «Зачем нам разрабатывать, если есть онлайн игры, через которые можно подключиться и продолжать играть», — сказал член ОП.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин заявил, что блокировка игровой платформы Roblox не сможет уберечь детей от мошеннических действий, поскольку они будут искать методы обхода ограничений. По его мнению, такие меры также не остановят злоумышленников.