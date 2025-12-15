Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:29

«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм

Член ОП Машаров положительно оценил идею проверки возраста для доступа к играм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Обязательная проверка возраста игроков для допуска к компьютерным играм является полезной инициативой, но требует тщательной проработки, заявил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров в комментарии NEWS.ru. Он отметил в ходе круглого стола ТАСС, посвященного обсуждению роста преступлений против детей с использованием игровых онлайн-сервисов и эффективных мер противодействия, что подростки 12–16 лет являются самой уязвимой группой, находящейся в пубертатном периоде, и если родители не осуществляют контроль, то ответственность за соблюдение норм ложится на разработчиков.

Если мы видим, что компания не соблюдает эти требования, то тогда можно, конечно, привлекать к ответственности и штрафовать. В целом идея [обязательной проверки возраста для доступа к играм] полезная, но ее надо прорабатывать, чтобы не получилось так, что мы только штрафами задавим эти компании, и они просто скажут: «Зачем нам разрабатывать, если есть онлайн игры, через которые можно подключиться и продолжать играть», — сказал член ОП.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин заявил, что блокировка игровой платформы Roblox не сможет уберечь детей от мошеннических действий, поскольку они будут искать методы обхода ограничений. По его мнению, такие меры также не остановят злоумышленников.

Общественная палата РФ
игры
проверки
возраст
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Вилков
С. Вилков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.