Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:28

Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске курьер перевел мошенникам, прикинувшимся работниками налоговой, 670 тыс. рублей, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на слова пострадавшего. Аферисты заявили, что за ним числится уклонение от налогов, и ему необходимо пройти регистрацию с помощью кода из СМС.

Далее мне пришло сообщение якобы с «Госуслуг» о том, что все мои данные слиты. Я связался с той девушкой. Она спросила: «Вы привязали номер почты к «Госуслугам»?» Я сказал: «Да». Она засмеялась, начала переговариваться с кем-то. Я слышал, что она говорила: «Оформляйте на него кредит», — рассказал курьер.

Отмечается, что мошенники помогали ему придумывать легенды, чтобы занять деньги у родственников и знакомых. О том, что он стал жертвой аферистов, пострадавшему рассказала его девушка, посоветовав обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что суд встал на сторону жительницы Кирова, которую обязали выплачивать кредит, оформленный ее девятилетней дочерью во время игры в Roblox. Женщина добилась отмены решения о взыскании задолженности.

Новосибирск
курьеры
мошенники
схемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.