Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей

В Новосибирске курьер перевел мошенникам, прикинувшимся работниками налоговой, 670 тыс. рублей, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на слова пострадавшего. Аферисты заявили, что за ним числится уклонение от налогов, и ему необходимо пройти регистрацию с помощью кода из СМС.

Далее мне пришло сообщение якобы с «Госуслуг» о том, что все мои данные слиты. Я связался с той девушкой. Она спросила: «Вы привязали номер почты к «Госуслугам»?» Я сказал: «Да». Она засмеялась, начала переговариваться с кем-то. Я слышал, что она говорила: «Оформляйте на него кредит», — рассказал курьер.

Отмечается, что мошенники помогали ему придумывать легенды, чтобы занять деньги у родственников и знакомых. О том, что он стал жертвой аферистов, пострадавшему рассказала его девушка, посоветовав обратиться в полицию.

