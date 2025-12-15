Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:51

Россиянку освободили от оформленного дочерью для Roblox кредита

В Кирове женщине разрешили не платить кредит, который оформила ее дочь для игры

Roblox Roblox Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Суд встал на сторону жительницы Кирова, которую обязали выплачивать кредит, оформленный ее девятилетней дочерью во время игры в Roblox. Женщина добилась отмены решения о взыскании задолженности, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел, когда мать доверила ребенку свой телефон на полтора часа. Вернув гаджет, она обнаружила списание крупных сумм с карты и уведомление об одобренном потребительском кредите.

Выяснилось, что дочь, ожидая получить игровую валюту Робуксы, сообщила мошенникам, связавшимся с ней в Roblox, коды из СМС-сообщений. Злоумышленники за 16 минут оформили кредит на 700 тыс. рублей и перевели средства на свои счета. Первоначально банк и суд первой инстанции отказали женщине в аннулировании кредита, обвинив ее в разглашении паролей и кодов. Однако она подала апелляцию.

Апелляционная инстанция пересмотрела дело и пришла к выводу, что кредит был оформлен без согласия женщины, а деньги не поступили ей на счет, а сразу были переведены мошенникам. Суд также отметил непоследовательность действий банка, который заблокировал лишь один подозрительный перевод, пропустив операцию на полмиллиона рублей через три минуты. В результате суд отменил предыдущее решение и признал кредитный договор недействительным, обязав банк аннулировать задолженность.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы. Аферисты создали фишинговый сайт, который обещает дать доступ к Roblox.

