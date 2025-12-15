Спасатель дал ценные советы по выбору огнетушителя

Для квартиры или офиса рекомендуется выбрать углекислотный огнетушитель, а для гаража, дачи или машины — порошковый, заявил «Радио 1» спасатель Игорь Сорокин. Он отметил, что одним из самых безопасных видов устройства считается воздушно-эмульсионный.

При выборе огнетушителя нужно определиться, где он будет стоять и для чего применяться. Для квартиры или офиса с техникой подойдет углекислотный. Он отлично справляется с возгоранием электропроводки и оргтехники, не повреждая их. Для гаража, дачи или машины подойдет порошковый огнетушитель. Он не боится мороза, тушит электроприборы, жидкости и газы, — уточнил Сорокин.

Воздушно-пенное устройство лучше купить для потенциального тушения дерева, мебели или горючих жидкостей. А для спасения картин, архивов и аппаратуры следует выбрать хладоновый вариант. Водный огнетушитель можно приобрести в помещение, где хранятся твердые материалы. Каждое из этих устройств важно хранить в легкодоступном месте, защищенном от солнца и находящемся вдали от нагревательных приборов.

Ранее Сорокин посоветовал располагать новогоднюю елку подальше от батарей и отопительных приборов. При ее установке особую осторожность следует проявлять тем, у кого в доме живут дети или питомцы — они могут опрокинуть дерево или его искусственный аналог.