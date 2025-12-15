Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:37

В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа

Воробьев: в Реутове простились с умершим главой округа Филиппом Науменко

Прощание с мэром Реутова Филиппом Науменко Прощание с мэром Реутова Филиппом Науменко Фото: Валерия Калугина/ТАСС
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Реутове простились с умершим главой округа Филиппом Науменко, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он назвал ушедшего из жизни коллегу отзывчивым и чутким руководителем.

Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко. <…> Для всей нашей команды это большая потеря. Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу, — написал он.

Воробьев добавил, что многие годы своей жизни Науменко посвятил работе в Подмосковье. Последние два года он руководил округом Реутов, подчеркнул губернатор. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее стало известно, что Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. При этом точное время прощания в администрации не уточнили.

Автомобиль Науменко столкнулся с КамАЗом в Нижнем Новгороде 7 декабря. Мужчину экстренно госпитализировали, а далее доставили в Москву в НИИ имени Склифосовского на вертолете. В больнице Науменко находился в состоянии комы. 13 декабря он скончался. Ему было 39 лет.

Реутов
Московская область
Подмосковье
Андрей Воробьев
похороны
смерти
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В двух городах ДНР развернули гуманитарную операцию
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.