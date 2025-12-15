В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа

В подмосковном Реутове простились с умершим главой округа Филиппом Науменко, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он назвал ушедшего из жизни коллегу отзывчивым и чутким руководителем.

Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко. <…> Для всей нашей команды это большая потеря. Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу, — написал он.

Воробьев добавил, что многие годы своей жизни Науменко посвятил работе в Подмосковье. Последние два года он руководил округом Реутов, подчеркнул губернатор. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее стало известно, что Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. При этом точное время прощания в администрации не уточнили.

Автомобиль Науменко столкнулся с КамАЗом в Нижнем Новгороде 7 декабря. Мужчину экстренно госпитализировали, а далее доставили в Москву в НИИ имени Склифосовского на вертолете. В больнице Науменко находился в состоянии комы. 13 декабря он скончался. Ему было 39 лет.