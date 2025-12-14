Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:53

Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова

Главу Реутова Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко, скончавшегося после ДТП в Нижегородской области, похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, заявил в беседе с ТАСС источник в администрации города. При этом точное время прощания неизвестно.

Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище в понедельник, 15 декабря, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 7 декабря автомобиль Науменко столкнулся с КамАЗом в Нижнем Новгороде. Мужчину экстренно госпитализировали, а далее доставили в Москву в НИИ имени Склифосовского на вертолете. В больнице Науменко находился в состоянии комы. 13 декабря он скончался. Ему было 39 лет.

До этого в Санкт-Петербурге умер знаковый для местного арт-андеграунда художник Геннадий Устюгов, о чем рассказал его друг Константин Ставров. Деятелю искусства было 88 лет. Устюгов был художником-самоучкой, поэтом и модернистом. После получения диагноза «шизофрения» мужчина вышел на пенсию и жил в психоневрологическом интернате в Зеленогорске.

похороны
смерти
Московская область
Реутов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.