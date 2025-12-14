Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова

Главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко, скончавшегося после ДТП в Нижегородской области, похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, заявил в беседе с ТАСС источник в администрации города. При этом точное время прощания неизвестно.

Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище в понедельник, 15 декабря, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 7 декабря автомобиль Науменко столкнулся с КамАЗом в Нижнем Новгороде. Мужчину экстренно госпитализировали, а далее доставили в Москву в НИИ имени Склифосовского на вертолете. В больнице Науменко находился в состоянии комы. 13 декабря он скончался. Ему было 39 лет.

