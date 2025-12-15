Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:41

Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки

Гериатр Ткачева: новые привычки необходимо закреплять постепенно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вырабатывать новые привычки необходимо с помощью маленьких шагов — это поможет сохранить мотивацию, рассказала KP.RU главный гериатр Минздрава России член-корреспондент РАН директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета доктор медицинских наук Ольга Ткачева. Она отметила, что так мозг получит положительное подкрепление.

Любую большую цель важно разбивать на небольшие, выполнимые шаги. Тогда вместо стресса появляется ощущение движения вперед. Когда мы достигаем таких маленьких этапов, мозг получает положительное подкрепление и запоминает его. Это помогает удерживать мотивацию и не сходить с выбранного пути, — рассказала Ткачева.

По словам гериатра, также важно ставить более конкретные, а не абстрактные задачи. Она посоветовала составить подробный план, который поможет достичь поставленных целей.

Ранее психолог Анастасия Быстрова рассказала, что для того, чтобы не потерять мотивацию работать до конца года, стоит делать микропаузы на отдых и устраивать короткие прогулки. По ее словам, также важно оставлять время для встреч с близкими и друзьями.

привычки
врачи
мотивация
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В двух городах ДНР развернули гуманитарную операцию
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.