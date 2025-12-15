Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки

Вырабатывать новые привычки необходимо с помощью маленьких шагов — это поможет сохранить мотивацию, рассказала KP.RU главный гериатр Минздрава России член-корреспондент РАН директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета доктор медицинских наук Ольга Ткачева. Она отметила, что так мозг получит положительное подкрепление.

Любую большую цель важно разбивать на небольшие, выполнимые шаги. Тогда вместо стресса появляется ощущение движения вперед. Когда мы достигаем таких маленьких этапов, мозг получает положительное подкрепление и запоминает его. Это помогает удерживать мотивацию и не сходить с выбранного пути, — рассказала Ткачева.

По словам гериатра, также важно ставить более конкретные, а не абстрактные задачи. Она посоветовала составить подробный план, который поможет достичь поставленных целей.

Ранее психолог Анастасия Быстрова рассказала, что для того, чтобы не потерять мотивацию работать до конца года, стоит делать микропаузы на отдых и устраивать короткие прогулки. По ее словам, также важно оставлять время для встреч с близкими и друзьями.