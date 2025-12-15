Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:28

Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона

Тезка Аллы Пугачевой украла у соседки по палате телефон и получила год условно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске был вынесен приговор в отношении женщины по имени Алла Пугачева, обвиненной в краже мобильного телефона, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Россиянка находилась на лечении в больнице. Ночью, когда ее соседка по палате уснула, она похитила ее телефон и покинула медицинское учреждение.

Размер причиненного ущерба составил 7085 рублей. В отношении Пугачевой было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сама обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.

Ранее стало известно, что женщины в России все чаще совершают кражи черенков и листьев комнатных растений в магазинах и общественных учреждениях. Таким способом они пытаются сэкономить, выращивая у себя дома растения из похищенных частей. Также существует мнение, что комнатные растения приносят в дом положительную энергию. Особой популярностью среди воровок пользуются фикусы, денежные деревья и различные суккуленты.

До этого в Омске 77-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после кражи 1400 лотерейных билетов на общую сумму 336 тыс. рублей. Лишь один раз ей удалось выиграть сумму, превышающую 2000 рублей. Инцидент раскрылся, когда владелец киоска провел инвентаризацию и обнаружил недостачу. Заподозрив в краже свою сотрудницу, он потребовал от нее возмещения ущерба.

Алла Пугачева
кражи
Новосибирск
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.