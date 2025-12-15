Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона Тезка Аллы Пугачевой украла у соседки по палате телефон и получила год условно

В Новосибирске был вынесен приговор в отношении женщины по имени Алла Пугачева, обвиненной в краже мобильного телефона, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Россиянка находилась на лечении в больнице. Ночью, когда ее соседка по палате уснула, она похитила ее телефон и покинула медицинское учреждение.

Размер причиненного ущерба составил 7085 рублей. В отношении Пугачевой было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сама обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.

Ранее стало известно, что женщины в России все чаще совершают кражи черенков и листьев комнатных растений в магазинах и общественных учреждениях. Таким способом они пытаются сэкономить, выращивая у себя дома растения из похищенных частей. Также существует мнение, что комнатные растения приносят в дом положительную энергию. Особой популярностью среди воровок пользуются фикусы, денежные деревья и различные суккуленты.

До этого в Омске 77-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после кражи 1400 лотерейных билетов на общую сумму 336 тыс. рублей. Лишь один раз ей удалось выиграть сумму, превышающую 2000 рублей. Инцидент раскрылся, когда владелец киоска провел инвентаризацию и обнаружил недостачу. Заподозрив в краже свою сотрудницу, он потребовал от нее возмещения ущерба.