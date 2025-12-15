Новый год-2026
В США подали в суд на Roblox из-за «сексуальных хищников»

Генпрокурор Флориды Утмейер подал иск против Roblox из-за условий для педофилов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Игровая платформа Roblox создает условия для «сексуальных хищников», считает генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер. Он подал соответствующий иск, насчитывающий 76 страниц.

Эти хищники используют Roblox для поиска, совращения и насилия над детьми, — говорится в документе.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярной среди детей игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию.

После этого мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как сообщила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, злоумышленники создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что каждый второй ребенок после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ хочет покинуть Россию. По ее словам, это те же дети до 16 лет, которые «искренне и от всей души» ходят везде с флагами России.

