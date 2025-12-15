В США подали в суд на Roblox из-за «сексуальных хищников»

Игровая платформа Roblox создает условия для «сексуальных хищников», считает генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер. Он подал соответствующий иск, насчитывающий 76 страниц.

Эти хищники используют Roblox для поиска, совращения и насилия над детьми, — говорится в документе.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярной среди детей игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию.

После этого мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как сообщила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, злоумышленники создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что каждый второй ребенок после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ хочет покинуть Россию. По ее словам, это те же дети до 16 лет, которые «искренне и от всей души» ходят везде с флагами России.