Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:34

Раскрыто, где будет первое ультраправое правительство в Германии

Депутат ландтага Тилльшнайдер: АдГ придет к власти в Саксонии-Анхальт

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Шансы на победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах 2026 года в земле Саксония-Анхальт и получение там правящего большинства очень высоки, заявил NEWS.ru депутат от АдГ в этом регионе Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, сейчас правых поддерживают 40% местных жителей.

Опросы общественного мнения дают нам сейчас 40%. Поскольку в Саксонии-Анхальт, как и в большинстве земельных парламентов в Германии, установлен пятипроцентный порог на выборах, то для получения парламентского большинства и формирования правительства достаточно менее 50% голосов, — заявил Тилльшнайдер.

Он добавил, что Свободная демократическая партия Германии набирает всего 2% голосов, зеленые — 3%, а блок Сары Вагенкнехт — 4%.

Это означает, что 45,5% голосов достаточно, чтобы получить большинство в парламенте. А если Социал-демократическая партия, у которой сейчас 6%, также не сможет преодолеть пятипроцентный барьер, то хватит и 43%, — пояснил депутат ландтага Саксонии-Анхальт.

Ранее стало известно, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре скандала из-за массовой подачи исков против рядовых пользователей интернета. С 2021 года политик направил сотни жалоб на оскорбления, что делает его абсолютным рекордсменом по числу подобных юридических разбирательств среди членов руководства ФРГ.

альтернатива для Германии
Германия
выборы
партии
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак рассказала о свидании с «молодым и симпатичным чуваком в мышцах»
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России
В Минобороны России раскрыли значение освобождения Песчаного
Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек
Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря
Экс-нардеп раскрыл хитрый план Зеленского о проведении выборов на Украине
Обычный прохожий остановил массовое убийство и стал героем
В США подали в суд на Roblox из-за «сексуальных хищников»
Пелоси раскрыла, кого не стоит ждать на посту президента США
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.