Раскрыто, где будет первое ультраправое правительство в Германии Депутат ландтага Тилльшнайдер: АдГ придет к власти в Саксонии-Анхальт

Шансы на победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах 2026 года в земле Саксония-Анхальт и получение там правящего большинства очень высоки, заявил NEWS.ru депутат от АдГ в этом регионе Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, сейчас правых поддерживают 40% местных жителей.

Опросы общественного мнения дают нам сейчас 40%. Поскольку в Саксонии-Анхальт, как и в большинстве земельных парламентов в Германии, установлен пятипроцентный порог на выборах, то для получения парламентского большинства и формирования правительства достаточно менее 50% голосов, — заявил Тилльшнайдер.

Он добавил, что Свободная демократическая партия Германии набирает всего 2% голосов, зеленые — 3%, а блок Сары Вагенкнехт — 4%.

Это означает, что 45,5% голосов достаточно, чтобы получить большинство в парламенте. А если Социал-демократическая партия, у которой сейчас 6%, также не сможет преодолеть пятипроцентный барьер, то хватит и 43%, — пояснил депутат ландтага Саксонии-Анхальт.

