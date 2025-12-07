ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:33

Мерц затаскал по судам своих хейтеров из интернета

Welt am Sonntag: Мерц подал сотни исков к своим хейтерам из интернета

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре скандала из-за массовой подачи исков против рядовых пользователей интернета, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на материалы следствия. С 2021 года политик направил сотни жалоб на оскорбления, что делает его абсолютным рекордсменом по числу подобных юридических разбирательств среди руководства ФРГ.

Среди поводов для уголовного преследования значатся эпитеты «маленький нацист» и «паршивый пьяница». Сообщается, что по этим делам правоохранительные органы проводили обыски в частных квартирах. Издание отмечает, что в одном из эпизодов полиция конфисковала смартфон у пенсионерки с инвалидностью.

Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья — даже как опасное, — указывает издание.

Журналисты подчеркивают контраст между положением истца и ответчиков: канцлер судится с людьми, живущими на государственные пособия. Всего зафиксировано более 170 активных дел, по которым политик лично давал согласие на уголовное преследование.

Представители правительства подтверждают активность прокуратуры по защите чести и достоинства канцлера, уточняя, что Мерц не препятствует работе органов юстиции. Тем не менее в немецком обществе растет дискуссия о границах между защитой репутации политика и подавлением критики в адрес главы государства с использованием силового ресурса.

Ранее стало известно, что правящая коалиция Мерца может развалиться из-за разногласий вокруг пенсионной реформы. Журналисты сообщали, что при преимуществе коалиции всего в 12 голосов против нее выступили как минимум 18 парламентариев.

ФРГ
Германия
суды
хейтеры
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Китаец устроил резню на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.