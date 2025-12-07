Мерц затаскал по судам своих хейтеров из интернета Welt am Sonntag: Мерц подал сотни исков к своим хейтерам из интернета

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре скандала из-за массовой подачи исков против рядовых пользователей интернета, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на материалы следствия. С 2021 года политик направил сотни жалоб на оскорбления, что делает его абсолютным рекордсменом по числу подобных юридических разбирательств среди руководства ФРГ.

Среди поводов для уголовного преследования значатся эпитеты «маленький нацист» и «паршивый пьяница». Сообщается, что по этим делам правоохранительные органы проводили обыски в частных квартирах. Издание отмечает, что в одном из эпизодов полиция конфисковала смартфон у пенсионерки с инвалидностью.

Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья — даже как опасное, — указывает издание.

Журналисты подчеркивают контраст между положением истца и ответчиков: канцлер судится с людьми, живущими на государственные пособия. Всего зафиксировано более 170 активных дел, по которым политик лично давал согласие на уголовное преследование.

Представители правительства подтверждают активность прокуратуры по защите чести и достоинства канцлера, уточняя, что Мерц не препятствует работе органов юстиции. Тем не менее в немецком обществе растет дискуссия о границах между защитой репутации политика и подавлением критики в адрес главы государства с использованием силового ресурса.

Ранее стало известно, что правящая коалиция Мерца может развалиться из-за разногласий вокруг пенсионной реформы. Журналисты сообщали, что при преимуществе коалиции всего в 12 голосов против нее выступили как минимум 18 парламентариев.