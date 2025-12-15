Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Порядка 10 тайных свидетелей привлекли к уголовному делу о хищении средств у бойцов СВО в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости информированный источник. Всего в ходе расследования были арестованы около 40 человек, в том числе предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

В деле есть порядка 10 тайных свидетелей, — сказал источник.

По версии следствия, действовавшая в Шереметьево преступная группа, которую, предположительно, организовал Алексей Кабочкин, намеренно выбирала военнослужащих в качестве жертв. Фигурантов обвиняют в кражах, вымогательстве и мошенничестве, большинство эпизодов связано с завышением цен на такси. В состав группировки, согласно материалам дела, входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту.

В ходе следствия Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии решил еще один участник банды. Однако знакомый с материалами следствия источник утверждает, что их отправка на фронт маловероятна из-за тяжести совершенных ими преступлений.