«Мутная история»: психиатр о нападении мальчика на учительницу в Петербурге

Подросток, совершивший нападение на педагога в школе №191 Красногвардейского района в Санкт-Петербурге, мог находиться под воздействием запрещенных веществ, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его мнению, несовершеннолетний совершил преступление намеренно.

Он в школу с ножиком пришел исправлять оценку. Я вижу здесь определенный умысел. Скорее всего, были неприязненные отношения. Какая-то мутная история. Да, возможно, учительницы была требовательной. Это что, повод резать учителя? Я понимаю, что у нас сейчас парадигма поменялась: раньше вопросы были к ученикам, а сейчас если что-то не так, то вопросы возникают к учителю. Но тут очевидно, кто принес нож и начал резать. Не понравилась оценка — насколько это вообще адекватный аргумент? Ждем психиатрическую экспертизу, может быть, токсикологическую. Кто знает, что там этот тихий мальчик употреблял и насколько он со своей головой дружил, — высказался Шуров.

Ранее один из учеников школы №191 заявил, что напавший на учительницу по математике мальчик мог совершить это из-за систематического психологического давления с ее стороны и плохих оценок. По его словам, школьник, скорее всего, принес нож из дома.