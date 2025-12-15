Новый год-2026
Раскрыты детали нападения школьника с ножом на учительницу в Петербурге

NEWS.ru: школьник напал с ножом на учительницу в Петербурге из-за издевательств

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ученик школы № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга мог напасть с ножом на преподавательницу по математике из-за систематического психологического давления со стороны педагога, заявил NEWS.ru учащийся этого образовательного учреждения. Он уточнил, что ребенок мог принести орудие из дома.

Про мальчика правда. Он пришел и напал на учительницу, которая год над ним издевалась, плохие оценки ставила. Вот и психанул, наверное. Нож из дома, говорят, принес. Их обоих уже увезли в больницу, — поделился учащийся.

Ранее сообщалось, что в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга предположительно произошло нападение ученика на преподавателя. По предварительной информации, школьник мог использовать нож.

Позже выяснилось, что мать ученика, который предположительно напал на учительницу математики в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, работает в этом же учебном заведении учителем истории. Семья переехала в культурную столицу из Тверской области в 2020 году.

нападения
Санкт-Петербург
школьники
учителя
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
