15 декабря 2025 в 12:16

Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь

Движение по новому мосту через Обь в Новосибирске откроют вечером 15 декабря

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Движение по новому мосту через реку Обь откроют в Новосибирске вечером 15 декабря, заявили в пресс-службе российского инфраструктурного холдинга «Группа „ВИС“». Там отметили, что событие будут транслировать в режиме онлайн на платформе Rutube.

В понедельник в 23:50 [по местному времени] состоится открытие движения по одному из ключевых инфраструктурных объектов Новосибирска — новому мосту через Обь, — подчеркнули в компании.

После запуска моста водители получат доступ к основному участку автодороги. Кроме того, в полном объеме заработает правобережная развязка и более 10 съездов на левом берегу реки. По словам губернатора региона Андрея Травникова, пока концессионер не достроит все развязки на левом берегу — движение по переправе будет бесплатным.

Позже стоимость проезда определит Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Отмечается, что мост стоит на 17 опорах, высота которых достигает 27,3 метра. Пролетное строение длиной 714 метров располагается над водой на высоте 13 метров. Общая протяженность моста составляет 1,5 километра.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту в период новогодних праздников планируют усилить меры безопасности. Так, с 26 декабря по 11 января на переправе будут выставлены более 200 контрольных постов. Это позволит проверять до 17,5 тыс. транспортных средств в сутки.

Новосибирск
мосты
реки
автомобилисты
