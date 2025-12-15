Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой воздержаться от ответной критики в адрес главы США Дональда Трампа, пишет Financial Times. По данным издания, такая осторожность связана с опасениями, что публичная полемика может ослабить поддержку Украины.

Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку, — сообщает издание.

В то же время, как передает FT, ряд высокопоставленных чиновников Европейского союза выразили недовольство тем, что в Брюсселе не дали публичного ответа на резкие заявления со стороны команды Трампа. Некоторые лидеры стран ЕС даже предложили выстраивать коммуникацию с президентом США, минуя общеевропейские институты.

Ранее сообщалось, что переговоры американской и украинских делегаций, которые прошли в Берлине, были сложными. По данным западных СМИ, Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения.