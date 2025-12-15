В 04:03 по Москве начались 25-е лунные сутки. Они завершатся завтра рано утром.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня перейдет под влияние яркого и харизматичного Скорпиона. Ожидайте таких же событий в череде этих длинных предпраздничных рабочих будней. Луна по-прежнему находится в убывающей фазе — на небе виден диск со значительной щербиной на правом боку.

Общая характеристика дня

Отличный день для того, чтобы позволить себе отдых в предпраздничной суете. Сегодня лучше провести время в одиночестве, заняться хобби или почитать книгу. Сейчас не время строить планы и начинать великие дела. Зато можно закончить старые.

Здоровье

Берегите свое здоровье и следите за тем, чтобы были здоровы ваши близкие. В случае если кто-то заболел, постарайтесь максимально быстро оказать ему медицинскую помощь. День также подходит для укрепления иммунитета. Например, можно начать закаливание с помощью обливаний или контрастного душа.

Фаза Луны сегодня, 15 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа и деньги

Подходящее время для рутинных рабочих дел. Финансовые сделки пройдут хорошо, если вы не рискуете. Удачны судебные дела. Все юридические проблемы в этот день разрешатся легко.

Природа

Неподходящий день для рыбной ловли. Цветоводы могут заняться удобрением почвы, внесением подкормки. Владельцам собак и кошек рекомендуется провести профилактический осмотр питомца у ветеринара.

Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь и семья

Неудачный день для брака и общения в целом. Влюбленные могут провести время вместе, но заниматься одним делом им не стоит.