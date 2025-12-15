Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:24

Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся

Фаза Луны сегодня 15 декабря: ленимся, закаляемся, заканчиваем дела Фаза Луны сегодня 15 декабря: ленимся, закаляемся, заканчиваем дела Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 04:03 по Москве начались 25-е лунные сутки. Они завершатся завтра рано утром.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня перейдет под влияние яркого и харизматичного Скорпиона. Ожидайте таких же событий в череде этих длинных предпраздничных рабочих будней. Луна по-прежнему находится в убывающей фазе — на небе виден диск со значительной щербиной на правом боку.

Общая характеристика дня

Отличный день для того, чтобы позволить себе отдых в предпраздничной суете. Сегодня лучше провести время в одиночестве, заняться хобби или почитать книгу. Сейчас не время строить планы и начинать великие дела. Зато можно закончить старые.

Здоровье

Берегите свое здоровье и следите за тем, чтобы были здоровы ваши близкие. В случае если кто-то заболел, постарайтесь максимально быстро оказать ему медицинскую помощь. День также подходит для укрепления иммунитета. Например, можно начать закаливание с помощью обливаний или контрастного душа.

Фаза Луны сегодня, 15 декабря Фаза Луны сегодня, 15 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа и деньги

Подходящее время для рутинных рабочих дел. Финансовые сделки пройдут хорошо, если вы не рискуете. Удачны судебные дела. Все юридические проблемы в этот день разрешатся легко.

Природа

Неподходящий день для рыбной ловли. Цветоводы могут заняться удобрением почвы, внесением подкормки. Владельцам собак и кошек рекомендуется провести профилактический осмотр питомца у ветеринара.

Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь и семья

Неудачный день для брака и общения в целом. Влюбленные могут провести время вместе, но заниматься одним делом им не стоит.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Пленный рассказал о проблемах с провизией
Гороскоп 15 декабря: ищем радость в мелочах, общаемся с семьей
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.