Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?

Уже в 02:46 по столичному времени Луна перейдет в 24-е лунные сутки. Они завершатся завтра, 15 декабря, вскоре после полуночи.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луной в этот день управляют непостоянные Весы. Убывающая фаза спутника Земли продлится еще неделю и завершится 31 декабря новолунием.

Общая характеристика дня

Отличный день для начала новых проектов. Сегодня также благоприятно составлять планы на длительный период. Все дела, начатые сегодня, принесут хорошую прибыль. Кроме того, день подходит для кардинальной смены привычек и образа жизни.

Семья и любовь

День нейтрален для заключения брака. А вот все усилия, направленные на создание гармонии в семье, точно принесут хороший результат.

Здоровье

Наиболее подходящий день, чтобы начать лечение, отказаться от вредных привычек, начать посещать спортзал или бассейн. Также хорошо подойдут такие умеренные физические активности, как йога, скандинавская ходьба, пилатес.

Бизнес и деньги

Идеальный день для начала строительства, крупных вложений, новых творческих проектов. Даже благотворительные проекты, от которых не ожидается прибыли, принесут неожиданно выгодный результат.

Природа

А вот рыбалка сегодня будет неудачной. Если вы планировали сделать запас рыбы, то ловлю лучше отложить на другой день. День подходит для незначительных работ с домашними растениями — только чтобы привести их в порядок. Владельцам домашних животных рекомендуется провести груминг и обеспечить достаточное увлажнение воздуха в квартире, чтобы питомцы меньше линяли из-за отопления.