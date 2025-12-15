Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:49

На Украине раскрыли хитрость Зеленского с выборами

Зеленский имитирует готовность к выборам после критики со стороны Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Власти Украины предпринимают шаги по разработке законодательства о выборах в условиях военного положения, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правительстве. Однако, согласно их данным, инициатива президента Владимира Зеленского является лишь реакцией на критику со стороны лидера США Дональда Трампа и не подразумевает реальных планов по проведению голосования.

Инсайдеры утверждают, что поручение депутатам разработать законопроект было дано исключительно как ответ на заявления Белого дома. Они подчеркивают, что этот шаг не связан с намерением фактически организовать избирательный процесс в ближайшее время. Логика, по словам источников, проста: если звучат упреки в отсутствии выборов, то Киев демонстрирует готовность к такому сценарию.

Ранее Зеленский заявил, что не держится за свое кресло. Он добавил, что готов провести выборы, если Соединенные Штаты и европейские союзники смогут «обеспечить безопасность» их проведения.

До этого Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.

